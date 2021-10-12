Украинская разведка заявила о намерении РФ превратить Крым в ядерный отстойник

Планы РФ по размещению в Крыму ядерного оружия и установок по обогащению урана грозит экологической катастрофой всему Черноморскому региону, заявил глава Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Тактическое ядерное оружие в Крыму, а теперь намерение разместить на оккупированном полуострове установки по обогащению урана, производство материалов двойного назначения и применение ядерных технологий — всё это может превратить Крым в ядерный отстойник. Экологическая обстановка во всём регионе будет под угрозой ", — цитирует заявление Буданова пресс-служба ГУР в Facebook.

Глава разведки подчеркнул, что в связи с нависшей над Крымом угрозой экологической катастрофы всем государствам Черноморского региона и Восточной Европы нужно объединить усилия для противодействию "ядерным намерениям" российских властей.

"На кону будущее не только Крыма и Украины, но и всей Европы. Надо чётко сказать всему миру: ′′ Нет ядерному отстойнику в Крыму!",- заявил глава разведывательного управления.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что милитаризация Крымского полуострова угрожает морскому судоходству и торговле в регионе, и призвал Румынию и Молдавию усилить военно-морское взаимодействие в Чёрном море.

Кроме того, украинский лидер сообщил, что Киев выступает за присутствие НАТО в Чёрном море.

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