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Профсоюзы: Три миллиона европейцев замёрзнут – им не хватит денег на отопление

Мир » Европа » Евросоюз

Почти три миллиона жителей ЕС не могут позволить себе отапливать свои дома из-за низкой заработной платы. Высокая стоимость тепла и рост цен на электроэнергию еще больше усугубляют ситуацию.

Профсоюзы: Три миллиона европейцев замёрзнут – им не хватит денег на отопление

Об этом говорится в сообщении Европейской федерации профсоюзов (ЕСПЧ). Организация заявила:

"Низкая заработная плата означает, что почти три миллиона человек не могут позволить себе отапливать свои дома несмотря на то, что они работают. Об этом свидетельствует анализ данных из Европейского Союза".

За последнее десятилетие ситуация ухудшилась в десяти странах ЕС. Профсоюзные лидеры отмечают, что из-за роста цен на электроэнергию в Европе существует опасность того, что еще больше работающих людей окажутся в энергетической бедности.

Самый высокий процент работающих бедных, которые не могут позволить себе отопление:

  • на Кипре — 45,6%,
  • в Болгарии — 42,8%,
  • в Литве — 34,5%,
  • в Португалии — 30,6%,
  • в Греции -28,7%,
  • в Италии — 26,1%.

Европейская федерация профсоюзов призвала Европейский парламент "принять меры против энергетической бедности":

"Он (ЕП) должен ввести порог приличия в проекте директивы о минимальной заработной плате ЕС, которая гарантировала бы достойный уровень жизни.

В Европе есть миллионы работников с низкой заработной платой, которые, несмотря на занятость на полный рабочий день, должны решать, нужно ли им отапливать свой дом, правильно кормить свою семью или платить арендную плату. Это неприемлемо и упускает смысл минимальной заработной платы", — заявила заместитель генсека ЕСПЧ Эстер Линч.

К слову, на прошлой неделе стоимость 1000 кубических метров газа в фьючерсной торговле ICE Futures превысила 810 евро. Таким образом, был установлен новый рекорд.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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