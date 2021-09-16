В зубах крокодила обнаружили мужчину, пропавшего три дня назад

В небольшой индийской деревне, расположенной рядом с городом Хатима, исчез молодой мужчина. По словам родных, он отправился гулять, но так и не вернулся домой. Через три дня местный фермер обнаружил пропавшего в зубах крокодила.

Известно, что пострадавший сельчанин часто гулял возле пруда. Это довольно популярное место для активного отдыха. Однако ранее крокодилы, обитающие в водоёме, не нападали на людей.

Фермер, который нашёл мужчину, заметил его совершенно случайно. Он отпугивал обезьян рядом с деревней, как вдруг увидел огромную рептилию, доедающую человека, и тут же обратился в полицию, передаёт издание Hindustan Times.

Сейчас сотрудники экстренных служб выясняют все подробности случившегося. Власти населённого пункта требуют установить точную причину смерти мужчины.

Следователи прорабатывают версию о том, что его могли убить, а потом подкинуть в пруд к крокодилам.

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