На Украине рассказали о превосходстве армии России над силами НАТО

Экс-депутат Верховной Рады и бывший первый заместитель секретаря СНБО Степан Гавриш заявил, что Россия способна быстрее развёртывать войска в Европе, чем Североатлантический альянс.

По словам Гавриша, у России есть 130 тактических высокомобильных групп, находящихся в постоянной боеготовности, тогда как у НАТО — всего четыре бригады.

Он рассказал, что на сегодняшний день Альянс придерживается "Стратегии 30-30-30-30", в соответствии с которой за месяц предполагается привести в боеготовность 30 кораблей, воздушных эскадрилий и механизированных батальонов.

Однако Россия способна за семь дней перебросить в Европу 40 тактических бригад, а за 10 дней — 100 таких групп.

Бывший депутат Верховной Рады добавил, что НАТО не хочет принимать Украину в свой состав, однако требует соответствовать критериям вступления в Альянс.

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