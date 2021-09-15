На Украине рассказали о превосходстве армии России над силами НАТО

Экс-депутат Верховной Рады и бывший первый заместитель секретаря СНБО Степан Гавриш заявил, что Россия способна быстрее развёртывать войска в Европе, чем Североатлантический альянс.
По словам Гавриша, у России есть 130 тактических высокомобильных групп, находящихся в постоянной боеготовности, тогда как у НАТО — всего четыре бригады.
Он рассказал, что на сегодняшний день Альянс придерживается "Стратегии 30-30-30-30", в соответствии с которой за месяц предполагается привести в боеготовность 30 кораблей, воздушных эскадрилий и механизированных батальонов.
Однако Россия способна за семь дней перебросить в Европу 40 тактических бригад, а за 10 дней — 100 таких групп.
Бывший депутат Верховной Рады добавил, что НАТО не хочет принимать Украину в свой состав, однако требует соответствовать критериям вступления в Альянс.
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