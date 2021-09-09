"Храбрец, как ни крути": в Европе восхитились мужеством главы МЧС Зиничева

Читатели европейских газет высоко оценили поступок главы МЧС России Евгения Зиничева, который погиб на учениях в Норильске, спасая человека.

Под статьей о Зиничеве, опубликованной в немецкой газете Die Welt, пользователь Meinhart M. Написал, что такая ситуация не произошла бы с немецким министром. Потому что немецким чиновникам не хватило бы смелости, ответил ему Claus K.

Читатели Daily Mail назвали поступок Зиничева героическим.

"Храбрец, как ни крути", — написал Realworkingclass.

Thuth_Reason написал, что не может представить никого из правительства своей страны, кто бы мог так поступить.

Пользователь Оctopussy поинтересовался, кто был из европейских политиков смог рискнуть жизнью ради спасения другого человека.

По мнению болгарского комментатора, "новая Европа" никогда не поймёт русских, которые всегда помогают друг другу. В пример он привёл пожар в кемеровском торговом центре, когда люди активно спасали других.

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