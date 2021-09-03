В ЕС решили активизировать взаимодействие с КНР по Афганистану

Евросоюз решил активизировать взаимодействие с Китаем по Афганистану, сообщил журналистам представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после неформальной встречи глав МИД в Словении.

По словам Борреля, министры иностранных дел стран, входящих в ЕС, считают важным взаимодействие по Афганистану с КНР, несмотря на сложность отношений сообщества с этой страной.

"Министры приняли решение более активно взаимодействовать с Китаем по Афганистану", — цитирует ТАСС сообщение представителя Евросоюза.

Напомним, представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид в интервью La Repubblica назвал основным партнёром Афганистана Китай из-за его готовности инвестировать в страну и принять участие в её реконструкции.

По словам Муджахида, КНР сможет стать для Афганистана "пропуском на рынки всего мира".

Также ранее сообщалось о телефонном разговоре помощника министра иностранных дел КНР У Цзянхао с заместителем директора политического офиса "Талибан"* в Катаре Абдулой Саламом Ханафи.

По словам представителя китайского МИД, Пекин всегда проводил дружественную политику в отношении народа Афганистана. В ответ Ханафи подчеркнул, что КНР является для Афганистана "надёжным другом".

* "Талибан" — террористическая организация, запрещена в РФ.

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