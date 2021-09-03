EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Анастасия Волочкова устроила новое шоу со своим нижним бельём
Повар Рягузов рассказал необычный рецепт яблочного пирога
Ведущий "Модного приговора" сравнил Бузову с Моникой Беллуччи
Предприимчивые люди продают артефакты со свадьбы Моргенштерна
Путин объяснил, почему никуда не отпустит Шойгу и Лаврова
Катя Гордон зафиксировала нижнюю точку дна на российском ТВ
Советник Зеленского предложил называть украинский язык "руським"
Бизнес-омбудсмен РФ выступил против городов-миллионников на Дальнем Востоке
"Беспардонно обманывают избирателей": Путин оценил действия президентов Украины

В ЕС решили активизировать взаимодействие с КНР по Афганистану

Мир

Евросоюз решил активизировать взаимодействие с Китаем по Афганистану, сообщил журналистам представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после неформальной встречи глав МИД в Словении.

В ЕС решили активизировать взаимодействие с КНР по Афганистану

По словам Борреля, министры иностранных дел стран, входящих в ЕС, считают важным взаимодействие по Афганистану с КНР, несмотря на сложность отношений сообщества с этой страной.

"Министры приняли решение более активно взаимодействовать с Китаем по Афганистану", — цитирует ТАСС сообщение представителя Евросоюза.

Напомним, представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид в интервью La Repubblica назвал основным партнёром Афганистана Китай из-за его готовности инвестировать в страну и принять участие в её реконструкции.

По словам Муджахида, КНР сможет стать для Афганистана "пропуском на рынки всего мира".

Также ранее сообщалось о телефонном разговоре помощника министра иностранных дел КНР У Цзянхао с заместителем директора политического офиса "Талибан"* в Катаре Абдулой Саламом Ханафи.

По словам представителя китайского МИД, Пекин всегда проводил дружественную политику в отношении народа Афганистана. В ответ Ханафи подчеркнул, что КНР является для Афганистана "надёжным другом".

* "Талибан" — террористическая организация, запрещена в РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

КИТАЙСКИЙ ОРУЭЛЛ | Как в КНР людей разделили на сорта
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Анастасия Волочкова устроила новое шоу со своим нижним бельём
В ЕС решили активизировать взаимодействие с КНР по Афганистану
Самые популярные сорта пионов
Повар Рягузов рассказал необычный рецепт яблочного пирога
Ведущий "Модного приговора" сравнил Бузову с Моникой Беллуччи
Предприимчивые люди продают артефакты со свадьбы Моргенштерна
Боррель: "Минск создаёт искусственное миграционное давление на границу ЕС"
Путин объяснил, почему никуда не отпустит Шойгу и Лаврова
Госдума изменится, но останется прежней. Парадокс?
Талибы* используют мирных жителей для обезвреживания минных полей
Популярное
Российский шоу-бизнес
"Начала синеть на моих глазах": Шаляпин о состоянии больной "ковидом" жены

Выпускник "Фабрики звёзд" Прохор Шаляпин объяснил, что привело его супругу-миллионершу в реанимацию. Певец объяснил, что не на шутку испугался, когда жена начала задыхаться.

"Начала синеть на моих глазах": Шаляпин о состоянии больной "ковидом" жены
"Лицом "хлопочет" невпопад": Зеленского высмеяли на встрече с Байденом
Мир. Новости мира
"Лицом "хлопочет" невпопад": Зеленского высмеяли на встрече с Байденом
Здоровье
Врач рассказал, что Минздрав готовит людей к сверхсмертности из-за "ковида"
Новости Белоруссии
Два сценария для Белоруссии: в Россию или на войну
Усам Оздемиров Медленно, но верно? Власти дают ход "зелёному" транспорту в России Усам Оздемиров Александр Артамонов Дьявол в мелочах: как США украли у СССР победу над Японией Александр Артамонов Василий Амирджанов Замечание школьника Путину вызвало дискуссию Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Доктор рассказал о неэффективности вакцин от коронавируса в Израиле
Флебология
Усталые ноги. Как быстро восстановить силы?
"Отец бы гордился": Садальский о речи Марии Шукшиной о вакцинах и QR-кодах
Российский шоу-бизнес
"Отец бы гордился": Садальский о речи Марии Шукшиной о вакцинах и QR-кодах
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников