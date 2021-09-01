"Сенсационное заявление": Пушков высказался о заявлении Байдена о смене режима

Заявление президента США Джо Байдена о том, что с уходом последнего военнослужащего из Афганистана произошло завершение американской эпохи переустройства других стран и смена режима — сенсация, заявил сенатор Алексей Пушков.

Как написал политик в своем Telegram-канале, это, можно сказать, "сенсационное заявление" Байдена может означать только то, что либо это риторика, либо Байден отказывается от политики "смены режимов", которая почти 30 лет находилась в основе международной стратегии Соединённых Штатов.

"Теперь Америка может занять совершенно другую нишу на политической международной арене", — подчеркнул Пушков.

Байден сделал громкое заявление в начале этой недели во время выхода американских военных из Афганистана. Аналитики предсказали, что своим заявлением американский президент фактически провозгласил новую внешнеполитическую стратегию США.

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