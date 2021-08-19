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"Знаем конец этого фильма": Зеленский сравнил "Северный поток-2" с кино

Мир » Бывший СССР » Украина

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил ситуацию вокруг российского газопровода "Северный поток-2" с плохим фильмом и добавил, что знает его финал.

"Знаем конец этого фильма": Зеленский сравнил "Северный поток-2" с кино

"Мы знаем конец этого фильма, но все равно идём, смотрим это кино и верим, что оно как-то по-другому закончится. А оно не заканчивается по-другому, потому что это кино, его уже сняли", — сказал украинский лидер.

По его словам, после запуска газопровода Украина будет ежегодно недосчитываться минимум двух миллиардов рублей.

Зеленский подчеркнул, что Киев не согласен с позицией Вашингтона и Берлина по поводу российского газопровода. Он анонсировал разговор о "Северном потоке-2" с президентом США Джо Байденом во время предстоящей личной встречи.

Вашингтон четыре раза вводил санкции против "СП-2", чтобы помешать его строительству, однако не сумел воспрепятствовать реализации проекта.

В итоге США и Германия дали свое согласие на завершение строительства газопровода, но пообещали ввести санкции против России, если Москва будет использовать "СП-2" для давления на Украину.

Ранее эксперты сообщили, что "Северный поток-2" будет запущен в октябре-ноябре текущего года.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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