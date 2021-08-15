Талибы* полностью захватили власть в Афганистане

Представители террористической организации "Талибан"*, которая запрещена на территории России, заявили, что контролируют весь Афганистан. Также талибы* добавили, что в Кабуле нет боевых действий.

Экс-министра внутренних дел республики Ахмада Джалали назначили ответственным за временное правительство Афганистана.

Председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий призвал ООН вмешаться в события в Афганистане. Политик убеждён, что для России самое главное — безопасность, поэтому нужно остановить приближение террористов к границам нашей страны и её партнёров по Организации Договора о коллективной безопасности. Леонид Слуцкий заявил:

"Ситуация в самом Афганистане, на мой взгляд, требует незамедлительного вмешательства Совета Безопасности ООН. Важно не допустить новой гуманитарной катастрофы и усиления угрозы безопасности в регионе".

Пакистанский посол в захваченной республике Мансур Ахмад Хан написал в социальных сетях, что страна оформит визы для афганистанских журналистов и их близких. Папа Римский Франциск призвал молиться за мир в Афганистане.

*Запрещённая в России террористическая организация.

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