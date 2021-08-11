У главы Белоруссии возникли сложности при спуске с лестницы.
Telegram-канал Nexta Live, недавно признанный в Белоруссии экстремистским, опубликовал видео инцидента, произошедшего после пресс-конференции Александра Лукашенко.
На кадрах видно, как после длительной беседы с журналистами президент Белоруссии с большим трудом спускается по лестнице. Оппозиционеры с издевкой оценили состояние Лукашенко, намекнув, что приближается старость:
"А Лукашенко, кажется, разваливаться уже начинает".
Некоторые российские издания предположили, что шаткая походка может быть вызвана "признаками возможного инсульта", который Лукашенко якобы перенес после коронавируса. Ранее президент заявлял, что болел COVID-19 "на ногах".
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