"Разваливаться начинает": оппозиционеры посмеялись над шаткой походкой Лукашенко

У главы Белоруссии возникли сложности при спуске с лестницы.

Telegram-канал Nexta Live, недавно признанный в Белоруссии экстремистским, опубликовал видео инцидента, произошедшего после пресс-конференции Александра Лукашенко.

На кадрах видно, как после длительной беседы с журналистами президент Белоруссии с большим трудом спускается по лестнице. Оппозиционеры с издевкой оценили состояние Лукашенко, намекнув, что приближается старость:

"А Лукашенко, кажется, разваливаться уже начинает".

Некоторые российские издания предположили, что шаткая походка может быть вызвана "признаками возможного инсульта", который Лукашенко якобы перенес после коронавируса. Ранее президент заявлял, что болел COVID-19 "на ногах".