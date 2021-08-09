"Когда в товарищах согласья нет" - ЕС грозит проредить ряды

В Европейском союзе растет количество внутренних противоречий:
В свою очередь, официальный Брюссель готовится вводить против стран-диссидентов санкции, чего в истории блока ещё никогда не было.
Не исключено, что при такой разнице мнений скоро ряды европейской семьи поредеют:
"Для меня Венгрии больше нет места в ЕС", — заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, а министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн предложил провести референдум о ее членстве в ЕС.
В прошлом месяце Брюссель начал судебный процесс как против Польши и Венгрии за меры, которые, по его утверждению, нарушают права ЛГБТК.
Июльский доклад комиссии о верховенстве права, ежегодная оценка государств-членов, начатая в прошлом году, выявила множество проблем, связанных с Венгрией и Польшей в таких областях, как свобода прессы, независимость судебной системы и коррупция. В документе также есть обвинения в адрес Австрии и Италии.
Под перспективой объясняться с союзниками в суде оказалась Дания.
Однако, ряд аналитиков считает, что все угрозы "выгнать из семьи" — лишь попытки шантажом заставить подчиниться и на самом деле никого из блока не исключат.
"После Брексита у ЕС мало аппетита к дальнейшему сокращению своих рядов, — говорят аналитики. — Несправедливо также применять санкции к целому населению, а не к его правительству".
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Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.