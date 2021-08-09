"Когда в товарищах согласья нет" - ЕС грозит проредить ряды

В Европейском союзе растет количество внутренних противоречий:

Венгрия не поддается ни уговорам, ни угрозам со стороны Брюсселя, отстаивая свой закон об ЛГБТ,

Польша отвергла решение высшего суда блока, заявив, что ее собственная конституция имеет приоритет над законами ЕС,

правительство Дании не соглашается пересматривать свое решение вернуть сотни сирийских мигрантов в Дамаск, что, по мнению еврокомиссии, нарушает основные права человека и может создать опасный прецедент для других депортаций.

В свою очередь, официальный Брюссель готовится вводить против стран-диссидентов санкции, чего в истории блока ещё никогда не было.

Не исключено, что при такой разнице мнений скоро ряды европейской семьи поредеют:

"Для меня Венгрии больше нет места в ЕС", — заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, а министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн предложил провести референдум о ее членстве в ЕС.

Процесс пошел?

В прошлом месяце Брюссель начал судебный процесс как против Польши и Венгрии за меры, которые, по его утверждению, нарушают права ЛГБТК.

Июльский доклад комиссии о верховенстве права, ежегодная оценка государств-членов, начатая в прошлом году, выявила множество проблем, связанных с Венгрией и Польшей в таких областях, как свобода прессы, независимость судебной системы и коррупция. В документе также есть обвинения в адрес Австрии и Италии.

Под перспективой объясняться с союзниками в суде оказалась Дания.

Однако, ряд аналитиков считает, что все угрозы "выгнать из семьи" — лишь попытки шантажом заставить подчиниться и на самом деле никого из блока не исключат.

"После Брексита у ЕС мало аппетита к дальнейшему сокращению своих рядов, — говорят аналитики. — Несправедливо также применять санкции к целому населению, а не к его правительству".