Глава украинской экоинспекции: мы исчерпали ресурсы и берем в долг у природы

Андрей Малеванный, глава экологической инспекции Украины, заявил, что помимо признанных и общеизвестных кредиторов, у Незалежной есть еще один — природа.
Об этом он написал в своем Facebook, ссылаясь на данные Global Footprint Network:
Однако, как отметил главный украинский эколог, есть и хорошая новость:
В текущем году "природные лимиты" страна вычерпала позже, чем годом ранее, так как в 2020-ом Украина "начала жить в долг" с 24 июля, а в этом — согласно данным исследования — с 8 августа.
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Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.