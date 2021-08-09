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Глава украинской экоинспекции: мы исчерпали ресурсы и берем в долг у природы

Мир » Бывший СССР » Украина

Андрей Малеванный, глава экологической инспекции Украины, заявил, что помимо признанных и общеизвестных кредиторов, у Незалежной есть еще один — природа.

Об этом он написал в своем Facebook, ссылаясь на данные Global Footprint Network:

 

Однако, как отметил главный украинский эколог, есть и хорошая новость:

В текущем году "природные лимиты" страна вычерпала позже, чем годом ранее, так как в 2020-ом Украина "начала жить в долг" с 24 июля, а в этом — согласно данным исследования — с 8 августа.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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