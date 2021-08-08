Экс-президент Киргизии Акаев, проходящий по делу о коррупции, улетел в Москву

Самолетом из Бишкека в Москву направился бывший президент Киргизии Аскар Акаев. Он проведёт в столице России неопределённый срок.

На данный момент бывший глава республики является подозреваемым в деле, связанном с коррупцией на крупном месторождении золота Кутмор. Он активно сотрудничает со следствием, помогая правоохранителям найти и наказать виновных, сообщает ТАСС.

По словам самого Акаева, к делу также причастны канадские инвесторы, которые якобы завладели контролем на месторождении Кутмор, получив возможность добывать золото практически без какой-либо выгоды для киргизской стороны.

Ранее экс-президент опубликовал видеообращение, в котором принёс свои извинения народу Киргизии за то, что не уделил должного внимания контролю добычи полезных ископаемых и позволил коррупционерам беспрепятственно орудовать на геологическом объекте.

"Дело Кутмора" длится уже больше месяца. В начале июля Государственный комитет национальной безопасности Киргизии объявил в международный розыск ряд высокопоставленных лиц, среди которых бывшие президенты страны Аскар Акаев и Курманбек Бакиев, а также:

бывший премьер-министр Киргизии Апас Жумагулов ;

; бывший премьер-министр Киргизии Омурбек Бабанов ;

; бывший премьер-министр Киргизии Игорь Чудинов ;

; экс-спикер парламента Асылбек Жээнбеков.

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