Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Анна Калашникова упала в обморок на светской вечеринке
Ким Чен Ын казнил чиновника за покупку китайского оборудования
Российская легкоатлетка Передунова дисквалифицирована за допинг
Средний размер автокредита впервые превысил 1 млн рублей
Догилева обиделась на режиссёров, которые её не домогались
Учёные установили, что интеллект животного не зависит от размера мозга
Галкин показал Пугачёву без макияжа во время семейного ужина
Минэнерго предлагает запретить экспорт бензина на три месяца
COVID-19 "взламывает" иммунитет человека

Искры нестабильности: причины и опасности конфликта Душанбе и Бишкека

Мир

Конфликт Таджикистана и Киргизии вроде бы стабилизирован (по заявлению президента Киргизии). Однако как его причины, так и его последствия весьма интересны с точки зрения большой политики.

Киргизия
Киргизия

Кому выгодна эскалация конфликта, кто его затеял? Какие цели "авторы" хотели бы решить? "Правда. Ру" обратилась за комментарием к Марсу Сариеву, независимому политологу, социологу Института общественной политики Кыргызстана.

Целенаправленная провокация: виноват Таджикистан?

Конфликт, считает эксперт, целенаправленно разожгла таджикская сторона. В прошлом году, например, Таджикистан устроил целый ряд провокаций — например, повесив флаг около анклава Ворух.

"Там стоят бетонный постамент, сделанный кыргызской стороной. Он был разрушен, был вывешен таджикский флаг. Это целенаправленная провокация", — уточняет Сариев.

В этот раз ситуацию также начала накалять таджикская сторона. Ранее, сообщает эксперт, представители Таджикистана начали установку видеокамер около водозабора "Головной", не согласованную с кыргызской стороной. Уточним: водозабор находится на территории Кыргызстана и построен кыргызскими специалистами.

"Позавчера приехал "Камаз". Загрузили гравий, потом начали устанавливать камеры видеонаблюдения, что вызвало возмущение местных жителей — кыргызстанцев", — уточняет Сариев.

От камней до перестрелки: в Душанбе готовились

Граница Киргизии и Таджикистана
Граница Киргизии и Таджикистана

Началось всё с перепалки и закидывания друг друга камнями. А вчера на полную мощность начали разворачиваться военные события, продолжает рассказ эксперт.

"Таджикская сторона была подготовлена, как показывает ситуация. Были вырыты окопы, подтянуты мобилизованные войска. У кыргызской стороны тоже погранвойска были. А у таджикской стороны — уже и военные.

Дело ещё и в том, что наши пограничники (разведка погранслужбы) две недели назад сообщали: ситуация становится напряжённой, идёт подтягивание войск. Но это не возымело действия", — разъясняет Сариев.

Кроме того, конфликт развернулся на фоне заседания стран ОДКБ в Душанбе — на него поехал министр обороны Таджикистана Шерали Хайруллоев. Премьер-министр страны вылетел в Казань на заседание ЕАЭС, а Камчыбек Ташиев, глава ГКНБ, к которому относится погранслужба, вылетел на краткосрочное лечение в Германию.

"Оставался только президент, Садыр Жапаров. И когда шла сессия, началась провокация", — уточняет Сариев.

По следам Азербайджана: "маленький победоносный" пример

Эксперт считает, что перед подготовкой к провокации Таджикистан изучил чужой опыт: например, схему, благодаря которой Карабах был отбит азербайджанской стороной с помощью Турции.

"Та же самая стратегия сейчас у Таджикистана: отрезать Лейлекский район, соединить анклав Ворух с таджикской территорией.

Поэтому подожгли несколько сёл, по-моему, сейчас уже два села были уничтожены, полностью сгорели, а пять — пострадали", — считает Сариев.

Эмомали Рахмон, Президент Таджикистана
Эмомали Рахмон, Президент Таджикистана

Киргизия, заключает эксперт, воспользовалась тем, что идёт заседание ОДКБ. Следовательно, члены ОДКБ не смогут выразить своё объективное мнение и осуждение таджикской стороны, потому данное заседание проходит именно в Душанбе.

Также сейчас происходит транзит власти: Эмомали Рахмон передаёт власть своему сыну, соответственно, ему нужна консолидация и "маленькая победоносная война".

"Таджикистан рассчитывает, конечно, что Россия и члены ОДКБ не дадут разгореться этому конфликту", — делится мыслями Сариев.

Картина целиком: Китай и"Армия Турана"

За данным конфликтом могут "прятаться" и более широкие геополитические истории. Например, попытка дестабилизации всей Центральной Азии, в первую очередь Ферганской долины. Если это случится, то в итоге зона нестабильности значительно разрастётся.

"Дело в том, что если дестабилизируется Таджикистан, внутренняя оппозиция поднимет голову. Соответственно, внутри Таджикистана может начаться противостояние, гражданская война.

В этом случае произойдёт афганизация региона, по типу ливанизации, когда Ливан втянулся в палестинский конфликт. То же самое произойдёт и во всей Центральной Азии, Ферганской долине", — считает Сариев.

Флаг Турции
Флаг Турции

Дальше, по идее, должен "вспыхнуть" Синьцзян-Уйгурский автономный район. Основная цель: дестабилизировать Центральную Азию, тюркские республики. 

"Здесь уже маячит "Армия Турана" [блок военно-политического плана во главе с Турцией, направленный на наращивание влияния в Средней Азии]. И "поджёг" всё это Таджикистан.

То же самое мы видели на Ближнем Востоке. Таким же образом "вспыхнет" Синьцзянь, может быть, и Тибет. В общем, всю гигантскую зону Центральной Азии, Индостана должна охватить дестабилизация", — считает эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

С чего начался конфликт на границе Таджикистана и Киргизии и что будет дальше
Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Байден не смог найти маску в своём кармане
Россияне поддерживают войну за ЛДНР и Крым
Как научиться управлять гневом?
Жители Средневековой Англии часто болели раком
Анна Калашникова упала в обморок на светской вечеринке
Ким Чен Ын казнил чиновника за покупку китайского оборудования
Российская легкоатлетка Передунова дисквалифицирована за допинг
Средний размер автокредита впервые превысил 1 млн рублей
Догилева обиделась на режиссёров, которые её не домогались
США, КНР и Россия готовятся к Первой космической войне?
Популярное
Мир. Новости мира
"Запретить почти всё": создан список недружественных стран

В России составили список стран, недружественных РФ. В него ожидаемо входят США, Эстония, Литва, Латвия, Грузия, Украина, Польша, Чехия и Великобритания... 

"Запретить почти всё": создан список недружественных стран
"Петров и Боширов": СМИ выяснили, кто взорвал самолёт президента Польши
Евросоюз
"Петров и Боширов": СМИ выяснили, кто взорвал самолёт президента Польши
Российский шоу-бизнес
Галкин показал, как проводит весенние огородные работы с детьми
Мир. Новости мира
Десятки вместо тысяч: почему Чехия остановила изучение "Спутника V"
Любовь Степушова Посол Германии на Украине о марше СС "Галичина": это хорошие фашисты Любовь Степушова Игорь Буккер Первым грин-карту в США получил снежный человек Игорь Буккер Василий Амирджанов Лавров рассказал о генетическом коде россиян Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
"Пока я президент": Вучич сделал заявление по санкциям против РФ
Мир. Новости мира
Белорусская власть одумалась: идет работа над ошибками
Адвокат семьи Баталовых рассказал об оправданиях Дрожжиной в суде
Российский шоу-бизнес
Адвокат семьи Баталовых рассказал об оправданиях Дрожжиной в суде
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников