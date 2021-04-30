Искры нестабильности: причины и опасности конфликта Душанбе и Бишкека

Конфликт Таджикистана и Киргизии вроде бы стабилизирован (по заявлению президента Киргизии). Однако как его причины, так и его последствия весьма интересны с точки зрения большой политики.

Киргизия

Кому выгодна эскалация конфликта, кто его затеял? Какие цели "авторы" хотели бы решить? "Правда. Ру" обратилась за комментарием к Марсу Сариеву, независимому политологу, социологу Института общественной политики Кыргызстана.

Целенаправленная провокация: виноват Таджикистан?

Конфликт, считает эксперт, целенаправленно разожгла таджикская сторона. В прошлом году, например, Таджикистан устроил целый ряд провокаций — например, повесив флаг около анклава Ворух.

"Там стоят бетонный постамент, сделанный кыргызской стороной. Он был разрушен, был вывешен таджикский флаг. Это целенаправленная провокация", — уточняет Сариев.

В этот раз ситуацию также начала накалять таджикская сторона. Ранее, сообщает эксперт, представители Таджикистана начали установку видеокамер около водозабора "Головной", не согласованную с кыргызской стороной. Уточним: водозабор находится на территории Кыргызстана и построен кыргызскими специалистами.

"Позавчера приехал "Камаз". Загрузили гравий, потом начали устанавливать камеры видеонаблюдения, что вызвало возмущение местных жителей — кыргызстанцев", — уточняет Сариев.

От камней до перестрелки: в Душанбе готовились

Граница Киргизии и Таджикистана

Началось всё с перепалки и закидывания друг друга камнями. А вчера на полную мощность начали разворачиваться военные события, продолжает рассказ эксперт.

"Таджикская сторона была подготовлена, как показывает ситуация. Были вырыты окопы, подтянуты мобилизованные войска. У кыргызской стороны тоже погранвойска были. А у таджикской стороны — уже и военные. Дело ещё и в том, что наши пограничники (разведка погранслужбы) две недели назад сообщали: ситуация становится напряжённой, идёт подтягивание войск. Но это не возымело действия", — разъясняет Сариев.

Кроме того, конфликт развернулся на фоне заседания стран ОДКБ в Душанбе — на него поехал министр обороны Таджикистана Шерали Хайруллоев. Премьер-министр страны вылетел в Казань на заседание ЕАЭС, а Камчыбек Ташиев, глава ГКНБ, к которому относится погранслужба, вылетел на краткосрочное лечение в Германию.

"Оставался только президент, Садыр Жапаров. И когда шла сессия, началась провокация", — уточняет Сариев.

По следам Азербайджана: "маленький победоносный" пример

Эксперт считает, что перед подготовкой к провокации Таджикистан изучил чужой опыт: например, схему, благодаря которой Карабах был отбит азербайджанской стороной с помощью Турции.

"Та же самая стратегия сейчас у Таджикистана: отрезать Лейлекский район, соединить анклав Ворух с таджикской территорией. Поэтому подожгли несколько сёл, по-моему, сейчас уже два села были уничтожены, полностью сгорели, а пять — пострадали", — считает Сариев.

Эмомали Рахмон, Президент Таджикистана

Киргизия, заключает эксперт, воспользовалась тем, что идёт заседание ОДКБ. Следовательно, члены ОДКБ не смогут выразить своё объективное мнение и осуждение таджикской стороны, потому данное заседание проходит именно в Душанбе.

Также сейчас происходит транзит власти: Эмомали Рахмон передаёт власть своему сыну, соответственно, ему нужна консолидация и "маленькая победоносная война".

"Таджикистан рассчитывает, конечно, что Россия и члены ОДКБ не дадут разгореться этому конфликту", — делится мыслями Сариев.

Картина целиком: Китай и"Армия Турана"

За данным конфликтом могут "прятаться" и более широкие геополитические истории. Например, попытка дестабилизации всей Центральной Азии, в первую очередь Ферганской долины. Если это случится, то в итоге зона нестабильности значительно разрастётся.

"Дело в том, что если дестабилизируется Таджикистан, внутренняя оппозиция поднимет голову. Соответственно, внутри Таджикистана может начаться противостояние, гражданская война. В этом случае произойдёт афганизация региона, по типу ливанизации, когда Ливан втянулся в палестинский конфликт. То же самое произойдёт и во всей Центральной Азии, Ферганской долине", — считает Сариев.

Флаг Турции

Дальше, по идее, должен "вспыхнуть" Синьцзян-Уйгурский автономный район. Основная цель: дестабилизировать Центральную Азию, тюркские республики.

"Здесь уже маячит "Армия Турана" [блок военно-политического плана во главе с Турцией, направленный на наращивание влияния в Средней Азии]. И "поджёг" всё это Таджикистан. То же самое мы видели на Ближнем Востоке. Таким же образом "вспыхнет" Синьцзянь, может быть, и Тибет. В общем, всю гигантскую зону Центральной Азии, Индостана должна охватить дестабилизация", — считает эксперт.

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