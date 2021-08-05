На Украине суд арестовал 13 российских самолетов

Украинский суд наложил арест на 13 самолетов Airbus российского авиаперевозчика за полеты в Крым. Об этом сообщает РИА Новости.

Воздушные суда перевозили пассажиров в республику Крым, которую Украина считает "временно оккупированной территорией".

"Судом наложен арест на 13 воздушных судов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из/в закрытого Украиной пункта пропуска "Симферополь-авиа", который находится на временно оккупированной территории АР Крым", — сообщается на сайте пресс-службы украинской прокуратуры Крыма.

Киев считает перелеты иностранных авиакомпаний в Крым нарушением норм международного права. Украинская прокуратура обвинила неназванную российскую авиакомпанию в действиях, которые направлены на подрыв суверенитета Украины и нарушение законодательства страны.

В ведомстве отметили, что не менее 37 российских авиакомпаний регулярно доставляют людей в Крым. Ранее по данному уголовному делу были арестованы 211 самолетов.

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