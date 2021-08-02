EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Тимановскую в Токио будут защищать МИД Японии и белорусская диаспора
Жириновский ответил на обвинения Баку
"Сакральная жертва": Нарышкин рассказал о расследовании дела Навального
Белоруссия насильно вывозит легкоатлетку Тимановскую из Токио
Павлюченкова и Рублёв стали олимпийскими чемпионами в российском финале
Ещё три года: России предсказали ожесточённую борьбу с COVID-19
6 факторов надежности потребительского кооператива, работающего с недвижимостью
Жириновский оскорбил Азербайджан и вызвал международный скандал
Хачанов пожаловался на несправедливое отношение к россиянам на Олимпиаде

Сестра Ким Чен Ына предостерегла Сеул от военных учений с Вашингтоном

Мир

Ким Йо Чен, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявила в воскресенье, что если Южная Корея проведет запланированные совместные военные учения с Соединенными Штатами, то это "нанесет ущерб решимости двух Корей восстановить отношения".

Сестра Ким Чен Ына предостерегла Сеул от военных учений с Вашингтоном

Об этом сообщает главное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

По словам Ким Йо Чен, недавнее решение о восстановлении экстренных линий между двумя Кореями не следует рассматривать как нечто большее, чем восстановление "физических" связей, и что было бы "бездумно" предполагать, что саммиты уже не за горами.

Ее комментарии прозвучали в тот момент, когда Северная и Южная Корея ведут переговоры о проведении саммита в рамках усилий по восстановлению отношений. Вашингтон и Сеул должны провести совместные военные учения в конце августа.

"Наше правительство и военные будут внимательно следить за тем, будут ли южнокорейцы продолжать агрессивные военные учения или примут важное решение. Надежда или отчаяние? Это не наше дело", — заявила Ким Йо Чен (цитата ЦТАК).

Две Кореи, формально все еще находящиеся в состоянии войны после того, как их конфликт 1950-53 годов закончился прекращением огня, во вторник восстановили линии связи, которые Пхеньян разорвал в июне прошлого года.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Талибы обстреляли аэропорт Кандагара, столкновения в Афганистане усиливаются
Сестра Ким Чен Ына предостерегла Сеул от военных учений с Вашингтоном
Александр Носович: Лукашенко уйдет в отставку в результате экономического кризиса
В НАСА сообщили о "кувырках" МКС из-за модуля "Наука"
Тимановскую в Токио будут защищать МИД Японии и белорусская диаспора
Адмирал НАТО пригрозил "сбивать и топить русских у Крыма"
Жириновский ответил на обвинения Баку
"Сакральная жертва": Нарышкин рассказал о расследовании дела Навального
Белоруссия насильно вывозит легкоатлетку Тимановскую из Токио
Павлюченкова и Рублёв стали олимпийскими чемпионами в российском финале
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Жириновский оскорбил Азербайджан и вызвал международный скандал

Интервью главы ЛДПР Владимира Жириновского радио "Комсомольская правда" вызвало международный скандал.

Жириновский оскорбил Азербайджан и вызвал международный скандал
Жириновский объяснил свои плохие отношения с Путиным
Политика. Новости и аналитика
Жириновский объяснил свои плохие отношения с Путиным
Теннис. Новости
Японцы устроили акцию протеста во время финала Хачанова и Зверева
Политика. Новости и аналитика
Жириновский ответил на обвинения Баку
Усам Оздемиров Углеродный налог ЕС будоражит: российские экспортеры подают SOS Усам Оздемиров Любовь Степушова Кто выиграл незамеченные переговоры России и США в Женеве Любовь Степушова Василий Амирджанов Зюганов предостерёг Путина от "фашистизации" Василий Амирджанов
Военные новости
Адмирал НАТО пригрозил "сбивать и топить русских у Крыма"
Теннис. Новости
Хачанов пожаловался на несправедливое отношение к россиянам на Олимпиаде
Белоруссия насильно вывозит легкоатлетку Тимановскую из Токио
Новости спорта
Белоруссия насильно вывозит легкоатлетку Тимановскую из Токио
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников