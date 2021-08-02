Сестра Ким Чен Ына предостерегла Сеул от военных учений с Вашингтоном

Ким Йо Чен, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявила в воскресенье, что если Южная Корея проведет запланированные совместные военные учения с Соединенными Штатами, то это "нанесет ущерб решимости двух Корей восстановить отношения".

Об этом сообщает главное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

По словам Ким Йо Чен, недавнее решение о восстановлении экстренных линий между двумя Кореями не следует рассматривать как нечто большее, чем восстановление "физических" связей, и что было бы "бездумно" предполагать, что саммиты уже не за горами.

Ее комментарии прозвучали в тот момент, когда Северная и Южная Корея ведут переговоры о проведении саммита в рамках усилий по восстановлению отношений. Вашингтон и Сеул должны провести совместные военные учения в конце августа.

"Наше правительство и военные будут внимательно следить за тем, будут ли южнокорейцы продолжать агрессивные военные учения или примут важное решение. Надежда или отчаяние? Это не наше дело", — заявила Ким Йо Чен (цитата ЦТАК).

Две Кореи, формально все еще находящиеся в состоянии войны после того, как их конфликт 1950-53 годов закончился прекращением огня, во вторник восстановили линии связи, которые Пхеньян разорвал в июне прошлого года.