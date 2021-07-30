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У кого что болит: как Байден рассказал про "настоящую проблему" Путина

Мир

Продолжает оставаться в прицеле внимания политиков и экспертов высказывания Джо Байдена о Владимире Путине и российской экономике. Если коротко, то лидер США заявил: кроме ядерного оружия и нефти у России особо-то ничего и нет.

Джо Байден, Владимир Путин, Женева
 

"Настоящая проблема" Путина: мнение Байдена

"Я встречался с Путиным, перед которым есть настоящая проблема — у него экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами и больше ни с чем, ни с чем.

Она восьмая по размеру в мире — он знает, что он в по-настоящему трудном положении, и это, по моему мнению, делает его ещё более опасным", — заявил Байден, которого цитирует CBS News.

Мнением о том, что же на самом деле есть в российской экономике, высказал для "Общественной Службы Новостей" публицист Анатолий Вассерман. Он уверен: у Байдена проблем побольше, чем у Путина.

"Порвали в клочья": эта песня хороша…

Анатолий Вассерман
 

"Когда Байден рассказывает о проблемах Путина, он сообщает нам больше о своих проблемах. О том, что у него очень плохо с экономикой и внутренней политикой, что, если половина сограждан не верит в то, что человек избран честно, то эти сограждане вряд ли будут лидера во всем слушать. И поэтому Байден сейчас испытывает гораздо больше проблем, чем Путин", — считает Вассерман.

К российской экономике: ещё до Байдена (и даже до Трампа) Штатами руководил Барак Обама. Именно он как-то раз заявил:

"…сегодня Америка сильна и едина с нашими союзниками, в то время как Россия изолирована, а её экономика — в клочьях".

Над этим высказыванием смеялись не только в РФ, напоминает Вассерман. А причина была проста.

"Это было сказано тогда, когда стало вполне ясно, что экономические ограничения, введённые американцами и их подельниками в других странах, в итоге очень серьёзно способствовали развитию нашего хозяйства и независимости и от США и ЕС.

В ельцинские времена, действительно, было и такое, что в какие-то моменты только наличие ядерного оружия мешало американцам полностью подмять нас под себя. Я не думаю, что слова Байдена имею что-то общее с действительностью", — рассказывает Вассерман.

Больше, чем мы: цифры, факты и выводы

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Далее, продолжил эксперт: есть статистика. В ней отмечено, что доходы от продажи нефти и газа действительно весьма заметно пополняют российский бюджет. Однако есть такой показатель, как ВВП — и вот там доходы, связанные с газом и нефтью, ниже 1/5.

"Если же смотреть на динамику, на то, как меняется это число, то мы уже достаточно давно сидим на нефтяной игле не больше, чем США, которые во времена Трампа очень активно пытались накачать экспорт нефти. Сейчас при Байдене таких стараний нет.

Дело в том, что американские нефтяники в основном поддерживают республиканскую партию, поэтому демократы, приходя во власть, стараются нефтяников придавить.

Но даже при Байдене американцы довольно активно лоббируют различные проекты, связанные с экспортом нефти. Это значит, что они зависят от экспорта, вряд ли намного меньше, чем мы", — заключил Вассерман.

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У Путина проблемы. Байден возмутил Кремль
Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
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