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Депутат Рады объяснил, кто может спасти Украину от "превращения в колонию"

Мир

Откровения депутата Рады Анатолия Бурмича: он уверен, что достаточно давно существует план, согласно которому Украину нужно уничтожить. Как заявил представитель ОПЗЖ в эфире NewsOne, план придумали ещё до Зеленского, но именно нынешний украинский лидер его реализует.

Депутат Рады объяснил, кто может спасти Украину от "превращения в колонию"

Бурмич заявил, что таинственный план придумали при помощи:

  • Арсения Яценюка, экс-главы украинского МИД;
  • Александра Турчинова, экс-главы СНБ Украины.

За ними, пояснил депутат от ОПЗЖ, ранее стояли некие "заинтересованные страны". К счастью, надежда есть: Виктор Медведчук, лидер партии ОПЗЖ, вполне способен расстроить вышеуказанный план. Отчасти именно поэтому на Медведчука сегодня идут гонения.

"Он может помешать или прекратить тот их геополитический план превращения Украины, нашего народа в колонию, поссорить нас с соседями, разорить нашу экономику, забрать наши земли, индустрию богатства, всё остальное — уничтожить Украину как страну", — отметил Бурмич.

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Исключить Украину из ООН? Время покажет. Фрагмент выпуска от 27.07.2021
Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
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