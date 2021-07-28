Украина назвала условие, при котором "СП-2" потеряет значение для Германии

Чтобы победить ненавистный "Северный поток-2", Украина планирует стать основным поставщиком "зелёного водорода" для Германии.

Германия крайне заинтересована в скорейшем запуске газопровода "Северный поток-2". Российский газ ей нужен для безболезненного перехода на "зелёную энергетику", поскольку уже в ближайшие годы ФРГ намерена полностью отказаться от использования угольной и атомной энергии. И дело движется: в среду, 28 июля, стало известно о готовности трубопровода на 99%.

Украина по этому поводу находится где-то посередине между стадиями "торг" и "депрессия". Сложно отрицать очевидное: запуск "СП-2" — дело буквально нескольких недель. Но "боротьба" продолжается — в Незалежной всё чаще стали вспоминать про "зелёный водород".

"Наш потенциал в сфере водорода огромен. Украина обладает вторым после Великобритании потенциалом по значению в ветровой энергетике Европы", — заявил глава "Украинского водородного совета" Александр Репкин.

Украина построит огромное количество ветряных парков, а вырабатываемую ими электроэнергию будет использовать для расщепления воды и получения "зелёного водорода", который так нужен Германии. И тогда российский газ, а вместе с ним и "Северный поток-2", перестанет иметь значение. Ближайшим энергетическим союзником Германии станет Украина, рассказал он в интервью Die Welt.

"То, что "Северный поток-2" будет построен, — поражение для Украины. Но Украина решительно настроена на то, чтобы выиграть у России Большую энергетическую игру во втором тайме", — подчеркнул Репкин.

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