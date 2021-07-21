Зеленский поиграл в диагноста: "пациентом" стал "нормандский формат"

Не устаёт показывать свои геополитические амбиции Украина: президент страны Владимир Зеленский решил изобразить диагноста и объяснить, каков же "диагноз" "нормандского формата".

"Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает ["нормандский формат"] на искусственном дыхании, но этот процесс со всей очевидностью находится в коме", — заявил Зеленский для Politique Internationale.

Все беды, продолжил Зеленский, от России — именно она занимается тем, что

"…блокирует любое продвижение вперёд".

Москва, отметил украинский лидер, войну в Донбассе заканчивать не собирается и постоянно нарушает установленный режим прекращения огня.

Напомним, что ранее Зеленский говорил о том, что переговоры "тормозят", и уточнял: стоило бы задуматься о новом формате общения.

"Действительно, это может быть другой формат, чтобы не ломать договоренности внутри нормандского формата, это может быть ещё один параллельный формат", — сказал он, отвечая на вопросы журналистов на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

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