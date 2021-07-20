EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Дмитрий Козак: Украина может вступить в НАТО. А Россия — объяснить последствия

Мир

Заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак дал интервью французскому изданию Politique Internationale. Посвящено оно было урегулированию конфликта в Донбассе. Но и вообще политике России в отношении Украины.

Дмитрий Козак: Украина может вступить в НАТО. А Россия — объяснить последствия

Про Украину и международные альянсы

Например, речь зашла о стремлении Украины вступить в НАТО. Об этом украинские политики говорят постоянно. Но в Североатлантическом альянсе ничего конкретного на этот счёт не сообщают. Чем весьма расстраивают Киев.

Так вот, по словам Козака, вопрос вступления Украины в любые международные альянсы является исключительно её правом. Так он ответил на вопрос, что может сделать Российская Федерация, дабы предотвратить вступление Украины в НАТО.

"В какие альянсы вступать — это исключительное суверенное право Украины. Независимо от того, выгодно это или невыгодно России. Всё, что мы можем сделать в этих условиях, — это разъяснить последствия для политических и экономических отношений с нашей страной. С тем, чтобы выбор Киева был осознанным. В этом наша прагматичная позиция", — сказал Дмитрий Козак.

Впрочем замглавы Администрации президента РФ усомнился, что Украина может вступить в НАТО в ближайшее время. "Мяч на стороне ЕС и НАТО. По нашим оценкам, вряд ли Украина к ним присоединится в обозримом будущем", — сказал Дмитрий Козак.

О паспортах для жителей Донбасса

Он также прокомментировал ситуацию с российскими паспортами, которые получают жители Донбасса. По словам Козака, это решение "не может рассматриваться как инструмент или признаки последующего включения ДНР и ЛНР в состав России". Раздавать паспорта России жителям Донбасса стали после того, как Киевом была введена блокада региона и его жители были лишены элементарных прав. То есть это исключительно гуманитарная акция, подчеркнул замглавы Администрации президента РФ.

Дмитрий Козак отметил, что как только ситуация в Донбассе будет урегулирована, будет восстановлен и общий порядок получения российского гражданства. Он сообщил, что на данный момент российские паспорта получили порядка 470 тысяч жителей Донбасса. А всего в период с 2016-го по 2020 год гражданство России получили почти миллион граждан Украины. А если точнее, то 978 тысяч человек.

Козак также предупредил, что если радикальные националисты попытаются "править бал" в зоне конфликта, то это станет трагедией. И "безучастными к ней не будут не только Россия, но и всё мировое сообщество", подчеркнул он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Для Украины было бы самоубийством возобновить боевые действия в Донбассе". Дмитрий Козак
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато донбасс украина дмитрий козак
Новости
В России мигранты снова устроили массовую драку
Глава МИД Никарагуа рассказал про страдания, империализм и волю кубинцев
Зеленый свет для демографии: в Китае отменили штраф за рождение третьего ребенка
В России количество заразившихся COVID-19 достигло более 6 миллионов
В "Слуге народа" объяснили, какой опыт КПК им интересен
Аналитики прокомментировали обещание Порошенко о возвращении Крыма Украине
Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку СССР Людмилу Чурсину
Как без рук: Украина не даёт остановиться чешской экономике
Грезящего о возврате Крыма Порошенко назвали "горьким пьяницей"
Донбасс с нами!: жители Восточной Украины примут участие в выборах в Госдуму
Последние материалы
В России мигранты снова устроили массовую драку
Дмитрий Козак: Украина может вступить в НАТО. А Россия — объяснить последствия
Миопатия: типы заболевания, причины, проявления
Донской монастырь — историческая сокровищница
Чем можно заразиться в бассейне?
Глава МИД Никарагуа рассказал про страдания, империализм и волю кубинцев
Зеленый свет для демографии: в Китае отменили штраф за рождение третьего ребенка
В России количество заразившихся COVID-19 достигло более 6 миллионов
Болезнь века - киста зуба: что делать?
В "Слуге народа" объяснили, какой опыт КПК им интересен
Популярное
Мир. Новости мира
Почему ЕС ополчился на Белоруссию: истинные причины

Что касается истории с "потоком мигрантов, направленным Белоруссией в Литву", то складывается впечатление, что это все интрига Литвы и ЕС с целью введения дополнительных санкций.

Почему ЕС ополчился на Белоруссию: истинные причины
Чемодан без ручки: почему Западу сейчас не до "хотелок" Украины
Мир. Новости мира
Чемодан без ручки: почему Западу сейчас не до "хотелок" Украины
Мир. Новости мира
Шантаж по-киевски: Украина готова "развернуться", лишь бы насолить Западу
Новости спецслужб
В Ленобласти нашли подземную тюрьму с крематорием
Любовь Степушова Неблагодарные народы Грузии, Украины и Молдавии пусть пеняют на себя Любовь Степушова Василий Амирджанов Собянин разрешил общепиту работать без QR-кодов Василий Амирджанов Андрей Михайлов Печальная судьба "Ковбоя Мальборо" Андрей Михайлов
Мир. Новости мира
"Элемент большого предательства": как в НАТО обманули Горбачёва
Мир. Новости мира
Стадия третья —торг: Зеленский требует "предметного разговора" о вступлении в ЕС
Россия готовится к глобальной войне. Эксперт о новом российском истребителе ОАК "Сухой"
Военные новости
Россия готовится к глобальной войне. Эксперт о новом российском истребителе ОАК "Сухой"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников