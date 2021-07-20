Дмитрий Козак: Украина может вступить в НАТО. А Россия — объяснить последствия

Заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак дал интервью французскому изданию Politique Internationale. Посвящено оно было урегулированию конфликта в Донбассе. Но и вообще политике России в отношении Украины.

Про Украину и международные альянсы

Например, речь зашла о стремлении Украины вступить в НАТО. Об этом украинские политики говорят постоянно. Но в Североатлантическом альянсе ничего конкретного на этот счёт не сообщают. Чем весьма расстраивают Киев.

Так вот, по словам Козака, вопрос вступления Украины в любые международные альянсы является исключительно её правом. Так он ответил на вопрос, что может сделать Российская Федерация, дабы предотвратить вступление Украины в НАТО.

"В какие альянсы вступать — это исключительное суверенное право Украины. Независимо от того, выгодно это или невыгодно России. Всё, что мы можем сделать в этих условиях, — это разъяснить последствия для политических и экономических отношений с нашей страной. С тем, чтобы выбор Киева был осознанным. В этом наша прагматичная позиция", — сказал Дмитрий Козак.

Впрочем замглавы Администрации президента РФ усомнился, что Украина может вступить в НАТО в ближайшее время. "Мяч на стороне ЕС и НАТО. По нашим оценкам, вряд ли Украина к ним присоединится в обозримом будущем", — сказал Дмитрий Козак.

О паспортах для жителей Донбасса

Он также прокомментировал ситуацию с российскими паспортами, которые получают жители Донбасса. По словам Козака, это решение "не может рассматриваться как инструмент или признаки последующего включения ДНР и ЛНР в состав России". Раздавать паспорта России жителям Донбасса стали после того, как Киевом была введена блокада региона и его жители были лишены элементарных прав. То есть это исключительно гуманитарная акция, подчеркнул замглавы Администрации президента РФ.

Дмитрий Козак отметил, что как только ситуация в Донбассе будет урегулирована, будет восстановлен и общий порядок получения российского гражданства. Он сообщил, что на данный момент российские паспорта получили порядка 470 тысяч жителей Донбасса. А всего в период с 2016-го по 2020 год гражданство России получили почти миллион граждан Украины. А если точнее, то 978 тысяч человек.

Козак также предупредил, что если радикальные националисты попытаются "править бал" в зоне конфликта, то это станет трагедией. И "безучастными к ней не будут не только Россия, но и всё мировое сообщество", подчеркнул он.

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