Активность движения "Талибан"* в Афганистане, которая привела к "увеличенной угрозе" для Кабула, стала предметом недовольства представителей Запада. Посольства множества стран обратились к "Талибану"* с простой просьбой: остановить наступление.
Напомним, что CNN сообщала об ускорении общих темпов наступления представителей группировки. Захват Кабула пока маловероятен, но угроза для столицы Афганистана нарастает, передали в CNN сведения из Конгресса США.
В связи с напряжённой обстановкой в Афганистане к "Талибану"* обратились из дипломатических миссий 15 стран, а также представители ЕС и НАТО. Они попросили остановить наступление боевиков, а также осудили продолжающиеся в стране убийства.
"Дипломатические миссии Австралии, Великобритании, Германии, Дании, ЕС, Испании, Италии, Канады, офиса высокого представителя НАТО, Нидерландов, Республики Корея, США, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Японии, аккредитованные в Исламской Республике Афганистан, призывают к незамедлительному прекращению наступления боевиков "Талибан", которое сводит на нет усилия по достижению политического решения конфликта, приносит страдания и делает беженцами мирных жителей.
Мы осуждаем продолжающееся преднамеренное убийство людей в Афганистане, разрушение жизненно важной инфраструктуры, а также угрозы, заявления и другие шаги, направленные против достижений афганцев за последние 20 лет, которые мы решительно поддерживали", — приводит канал Ariana News выдержки из заявления.
*Террористическая организация, запрещённая в России.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Поцелуй покойника даже в лоб порой грозит живому человеку различными серьезными неприятностями.