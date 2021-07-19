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Дипломаты Запада - "Талибану"*: призываем незамедлительно прекратить наступление

Мир

Активность движения "Талибан"* в Афганистане, которая привела к "увеличенной угрозе" для Кабула, стала предметом недовольства представителей Запада. Посольства множества стран обратились к "Талибану"* с простой просьбой: остановить наступление.

Обстановка накаляется: талибы наступают всё активнее

солдаты США уходят из Афганистана
Солдаты США уходят из Афганистана

Напомним, что CNN сообщала об ускорении общих темпов наступления представителей группировки. Захват Кабула пока маловероятен, но угроза для столицы Афганистана нарастает, передали в CNN сведения из Конгресса США.

В связи с напряжённой обстановкой в Афганистане к "Талибану"* обратились из дипломатических миссий 15 стран, а также представители ЕС и НАТО. Они попросили остановить наступление боевиков, а также осудили продолжающиеся в стране убийства.

Афганистан
Афганистан

"Мы осуждаем": что думают дипломаты

"Дипломатические миссии Австралии, Великобритании, Германии, Дании, ЕС, Испании, Италии, Канады, офиса высокого представителя НАТО, Нидерландов, Республики Корея, США, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Японии, аккредитованные в Исламской Республике Афганистан, призывают к незамедлительному прекращению наступления боевиков "Талибан", которое сводит на нет усилия по достижению политического решения конфликта, приносит страдания и делает беженцами мирных жителей.

Мы осуждаем продолжающееся преднамеренное убийство людей в Афганистане, разрушение жизненно важной инфраструктуры, а также угрозы, заявления и другие шаги, направленные против достижений афганцев за последние 20 лет, которые мы решительно поддерживали", — приводит канал Ariana News выдержки из заявления.

*Террористическая организация, запрещённая в России.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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