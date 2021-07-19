Дипломаты Запада - "Талибану"*: призываем незамедлительно прекратить наступление

Активность движения "Талибан"* в Афганистане, которая привела к "увеличенной угрозе" для Кабула, стала предметом недовольства представителей Запада. Посольства множества стран обратились к "Талибану"* с простой просьбой: остановить наступление.

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Напомним, что CNN сообщала об ускорении общих темпов наступления представителей группировки. Захват Кабула пока маловероятен, но угроза для столицы Афганистана нарастает, передали в CNN сведения из Конгресса США.

В связи с напряжённой обстановкой в Афганистане к "Талибану"* обратились из дипломатических миссий 15 стран, а также представители ЕС и НАТО. Они попросили остановить наступление боевиков, а также осудили продолжающиеся в стране убийства.

Афганистан

"Мы осуждаем": что думают дипломаты

"Дипломатические миссии Австралии, Великобритании, Германии, Дании, ЕС, Испании, Италии, Канады, офиса высокого представителя НАТО, Нидерландов, Республики Корея, США, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Японии, аккредитованные в Исламской Республике Афганистан, призывают к незамедлительному прекращению наступления боевиков "Талибан", которое сводит на нет усилия по достижению политического решения конфликта, приносит страдания и делает беженцами мирных жителей. Мы осуждаем продолжающееся преднамеренное убийство людей в Афганистане, разрушение жизненно важной инфраструктуры, а также угрозы, заявления и другие шаги, направленные против достижений афганцев за последние 20 лет, которые мы решительно поддерживали", — приводит канал Ariana News выдержки из заявления.

*Террористическая организация, запрещённая в России.

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