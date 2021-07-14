Берлин высказался о "жёсткой вакцинной дипломатии" Москвы и Пекина

Продолжает оставаться актуальной тема вакцин от коронавируса: по мнению Берлина, Пекин и Москва занимались поставками таких вакцин, преследуя политические цели.

Комментарий о "вакцинной" дипломатии в исполнении России и Китая предоставил глава немецкого МИД Хайко Маас. Он уверен, что поставки вакцин и Россия, и Китай применяли вкупе с некими "политическими требованиями". Подобные действия в нынешних условиях недопустимы.

"Чтобы предотвратить это, мы не должны просто критиковать такие факты, но должны гарантировать, что у пострадавших стран есть альтернативы", — считает Маас, цитаты проводит Associated Press.

Выход из ситуации простой: альтернативой для стран, в которых зафиксирована "политизация" вопросов с поставками вакцин, могут выступить "западные производители".

"(Таким образом) русские и китайцы не смогут продолжать вести свою жёсткую "вакцинную" дипломатию, целью которой является увеличение их собственного влияния, а не обязанность в первую очередь спасать жизни людей", — заключил он.

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