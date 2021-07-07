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Президент Ирана извинился за отключения электроэнергии

Мир

Необычная история случилась в Иране: за масштабные отключения электроэнергии в конечном итоге извинился президент страны. Как сообщает IRNA, Хасан Рухани также сообщил: в иранском Министерстве энергетики в случившемся не виноваты.

Иран
Иран

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Напомним, что недавно в Иране начались сложности с электроэнергией: её стали потреблять примерно на 12% больше, чем в 2020 году. Из-за отключений некоторые жители страны остались и без воды: системы, связанные с водопроводами, также отключились.

"Вчера [4 июля] спрос на электроэнергию достиг 65,9 тыс. МВт, чего никогда раньше не наблюдалось, но, учитывая предстоящее увеличение температуры, вполне вероятно, что этот показатель может превысить 66 тыс. МВт", — приводит Rudaw слова пресс-секретаря Минэнерго Мостафу Раджаби.

Одной из причин такого роста называют майнеров — людей, которые добывают криптовалюты. Для этого им нужны так называемые фермы — "связки" из множества одновременно работающих компьютеров. В мае страна официально запретила заниматься майнингом. Также вносит коррективы и погода: дневные температуры в стране колеблются в пределах около 35-38 градусов, локально доходя до 40, и ослабления жары пока не предвидится.

"Приношу свои извинения дорогим людям"

Хасан Рухани
Хасан Рухани

Президент страны высказался об отключении так: представителям Минэнерго нужно проработать ситуацию и донести итоги этой проработки до людей. Кроме того, отметил Рухани: многие люди "застали" отключения, находясь в больницах из-за коронавируса.

"Приношу свои извинения дорогим людям, столкнувшимся с этими проблемами и болью", — сообщил Рухани, выступая 6 июля на церемонии открытия 62 проектов в зонах свободной торговли и особых экономических зонах, цитату приводит IRNA.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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