Конфликтовать с Россией и Ираном для США теперь — смерти подобно

США бесславно уходят с Ближнего Востока и исламского мира. Во многом это — результат их противостояния с Ираном, а по Сирии — и с Россией. Весь Запад оказался бессилен. Чего не учли американцы? Почему США стремятся договориться с еще действующим президентом Ирана? Почему это невозможно? Как может измениться при новом президенте внешняя политика Ирана? Как сложится судьба иранской ядерной сделки? На все эти и многие другие вопросы введущего Pravda. Ru Игоря Шатрова ответил директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.

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В чем особенность государственного устройства Ирана

Меджлис Ирана гораздо серьёзней и влиятельней Госдумы

— Раджаб Саттарович, в связи с избранием нового президента Ирана возможны ли какие-то изменения в его внешней политике? Какие прогнозы?

— Эта страна — самодостаточна и может делать буквально все. Недавно действующий президент заявил о том, что Иран достиг уровня обогащения урана 63%. От этого весь Израиль вступил в ступор. Соединенные Штаты, конечно, тоже в ужасе, поскольку теперь до оружейного уровня — рукой подать. 63% обогащения означает, что страна обладает полным ядерным циклом.

И остановить эту страну будет крайне сложно. А раз остановить крайне сложно, надо договариваться — это логика любого нормального человека, тем более ответственного политика и лидера.

Поэтому они сейчас ищут варианты использовать принцип кнута и пряника, в последний момент вытаскивая вопросы, связанные с Ираном и новые санкции. Очень часто было, что на словах американцы заявляют, что готовы их отменить, но этого не делают. У духовного лидера четкая позиция: если вы снимите все санкции, тогда мы вам поверим.

— Так все-таки смогут ли Соединенные Штаты договориться с Роухани, пока он остается президентом? И означает ли это, что новый президент более жесток в отстаивании линии духовного лидера?

— По логике вещей, конечно, Хасану Роухани очень хочется завершить свою деятельность красиво, удачно, с залпом, с фанфарами, заполучить желаемые решения по поводу снятия санкций. Это — мечта иранского народа и любого иранского правительства.

Но у него есть указания, у него есть план, у него есть рецепт, как выйти. Любой ценой выйти из санкционного режима, конечно, ему не удастся. Условия выхода из санкционного режима всем известны. Поэтому Хасан Роухани как бы он не захотел заполучить желанные решения о снятии санкций, на каких-то других условиях это практически невозможно.

Уже в начале августа новый президент и кабинет вступит в свои законные обязанности. Я думаю, что личность избранного президента Ибрагима Раиси действительно наводит ужас на американский истеблишмент, поскольку он — плоть от плоти является детищем Исламской Республики, представителем консервативного духовенства, он отстаивает интересы Ирана по максимуму.

Во время предвыборной кампании ему пришлось высказаться по поводу выстраивания им внешней политики Ирана. Он четко сказал, что ни при каких условиях мы не пойдем на шаги, которые не учитывали бы максимум иранских интересов.

Для того чтобы американцы сняли с нас санкции, нам надо стать сильным, смелым государством и абсолютно независимым. Тогда они сами будут вынуждены снять санкции и пойти на поклон к нам, поскольку они будут нуждаться в сильном государстве в лице Исламской Республики. Поскольку если они не будут иметь отношение с таким сильным государством, они будут вынуждены покинуть Персидский залив, Ближний Восток и, исламский мир, поскольку они будут сталкиваться с противостоянием Исламской Республики. Иначе они потеряют гораздо больше. Ведь уже на нынешнем уровне противостояния из-за действий Ирана при Хасане Роухани, который является достаточно либеральным лидером, они уже уже вынуждены отходить с Ближнего Востока.

Из Афганистана полностью скоро выйдут. Решением парламента Ирака принято решение заставить покинуть американцев их страну. США в три базы вложили почти 10 миллиардов долларов, строили их для того, чтобы навечно оказаться там и управлять не только Персидским заливом, но и всем Ближним Востоком.

Иран — мекка шиитов

Но они забыли, что большинство иракского населения является шиитами, а главным шиитским государством в мире является Иран, и для этих этнических шиитов Иран — их Мекка.

В определенное время многие из них перемещаются на территорию Ирана. Это невозможно преградить никакими способами, происходит слияние двух народов на этнической и религиозной основе.

Ничего у США не получилось и в Йемене. Собственно говоря, поэтому Байден заявил Саудовской Аравии, что больше не вступают в их авантюры. А не получилось как раз из-за того, что Иран помогает Йемену. Ничего не получается у США и в Иордании.

О Сирии вообще не говорим, поскольку Россия и Иран смогли переломить ход истории в Сирии.

Весь западный мир во главе с Соединенными Штатами при огромных вложениях арабских стран не смогли каким-то образом доминировать в Сирии и решить ситуацию в свою пользу, потому что Иран и Россия стали взаимодействовать в этом вопросе.

Их взаимодействие настолько было эффективным, что весь мир ничего не смог сделать. Поэтому американцы уже давно поняли, что лучше не воевать, не противостоять, а договориться с Ираном.

Неразумность США привела к краху

Но израильское и арабское лобби, лобби военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов не позволяли подняться на уровень защиты американских интересов. Органы Соединенных Штатов сталкивались между собой и действовали наперекор своим же интересам.

Теперь же США вступили в кризис во всех сферах. Китай вытесняет их из мировой экономики. Им нужно срочно решать внутренние вопросы, чтобы на допустить краха у себя. Поэтому вступать в противовес с Россией и Ираном для США — смертельно опасно.