"Делает выговоры Меркель": политолог о курсах Зеленского и Порошенко

Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский принял к текущему моменту великое множество различных решений, общий курс, который он воплощает, до смешного похож на курс, заданный ранее Петром Порошенко.

Напомним, что ранее представитель ОПЗЖ Илья Кива также упоминал Порошенко, рассказывая о Зеленском. Речь зашла о проигранной Украиной "гибридной" войне, которой, как оказалось, "занимались" оба президента — и нынешний, и бывший.

Мнением о схожести "курсов" Зеленского и Порошенко поделился для "112" политолог Михаил Погребинский. В ходе рассказа о том, как на Украине обстоят дела, он подчеркнул: есть лишь один момент, в котором "рельсы" Порошенко и Зеленского разошлись.

"По курсу у них разногласий нет, Зеленский в точности повторяет курс Порошенко. Только Порошенко пытался договариваться, решать вопросы через Медведчука, а этот не хочет договариваться, делает выговоры даже канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту США. И только в этом разница", — уточнил Погребинский.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.