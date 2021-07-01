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"Закончим как пушечное мясо": литовский журналист "предсказал" будущее страны

Мир

Интересное мнение высказал на заседании "Имхоклуба" Альгирдас Палецкис, бывший литовский оппозиционный политик, журналист, ранее получивший обвинение в шпионаже в пользу РФ. Он объяснил, как именно может закончиться литовская история — и рассказал, зачем нужно сплачиваться.

"Закончим как пушечное мясо": литовский журналист "предсказал" будущее страны

Напомним, что "Имхоклуб" (IMHOclub) представляет собой латвийскую онлайн-площадку, на которой могут высказаться эксперты общественно-политического толка. Она объединяет более тысячи экспертов из десятка стран.

Палецкис высказался по поводу "курса" Литвы следующим образом: страна ранее испытала немало сложных периодов. Однако сейчас важно сконцентрироваться на восстановлении добрососедских отношений с Россией, а также обеспечении социальной справедливости. Цитаты эксперта приводит Baltnews.

"Если не будет организации борьбы за социальную справедливость и восстановление добрососедских отношений с Россией, изменить к лучшему нам ничего не удастся", — уверен Палецкис.

Именно работой по данным направлениям, сообщил эксперт, он и его друзья активно занимаются — в частности, освещая важность момента через сайты, подобные IMHOclub.

"Каждый может это делать на своём месте, только нам надо сплачиваться.

Если этого не будет, мы закончим нашу историю в качестве пушечного мяса в войне англосаксов и их сателлитов с Россией.

Так уже было в нашей общей истории. Но давайте сопротивляться, это же вопрос нашего выживания как народа", — добавил Палецкис.

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Россия и Литва: как граница разделила людей
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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