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Даже если бы мы потопили провокаторов, война бы не грянула - дураков нет

Политика » Власть » Кремль

Не успела утихнуть история с британским кораблём, выгнанным из российских вод, как его "подвиг" попытались повторить голландцы.

Даже если бы мы потопили провокаторов, война бы не грянула - дураков нет

С чем связаны эти откровенные провокации, следующие друг за другом? Чего от России хотят?

По мнению Владимира Путина, главная цель этих провокаций — "прощупать” возможности ВС РФ по пресечению подобных "вторжений”.

"Они хотели пощупать, где у нас что включается, как работает и где что находится”, — сказал президент.

И отметил, что главная составляющая всё-таки — политическая:

"Оба инцидента произошли почти сразу после встречи в Женеве. Спрашивается: зачем нужно совершать такую провокацию? Ради чего это всё делается? Ради того, чтобы подчеркнуть, что эти люди без уважения относятся к выбору крымчан о присоединении к Российской Федерации, что они там что-то не признают. Ну хорошо. Не признавайте. Но и не лезьте на чужую- нашу — территорию”.

О мировой войне речи и не шло

Российский лидер не разделяет уверенности некоторых экспертов в том, что откровенная провокация британского корабля могла бы привести к началу Третьей мировой войны:

"Да нет конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль, всё равно трудно было бы представить, что мир встал бы на грань третьей мировой войны. Потому что те, кто это сделал, знают, что они не могут выйти победителями. Да и нет у них цели, ради которой они готовы были бы так рисковать. В отличие от нас. Мы-то знаем, за что боремся на своей территории: за свое будущее. Это же не мы пришли к ним тысячи километров, а они подошли к нашим границам и нарушили наше территориальное море. А это существенный элемент во всей конструкции”.

К слову, эксперт по международному морскому праву Владимир Котляр уверен, что цель морских провокаций крайне проста — заставить Россию пойти на какие-то уступки в отношении Крыма.

"Все разговоры украинцев насчет того, что Крым должен быть им возвращен, нами отвергаются. И они (западные партнёры Незалежной) ищут возможность поставить Россию в затруднительное положение. Для этого и организован ряд провокаций с военно-морским флотом России на какие-то действия серьезные, еще лучше, если будут при этом жертвы. С тем, чтобы можно было орать на весь мир о том, что эти проклятые русские опять за свое взялись", — заявил эксперт в интервью Pravda. Ru.

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Автор: Ольга Лебедева
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