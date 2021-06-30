Генерал США предупредил о начале гражданской войны в Афганистане

Афганистан рискует скатиться в гражданскую войну, поскольку последние американские войска уходят из страны.

С таким заявлением выступил генерал Скотт Миллер, командовавший военным контингентом США в стране.

По его словам, боевые действия "значительно усилились", и талибы уже захватили огромные территории, поскольку руководство Афганистана

"не смогло объединиться после ухода международных войск".

"Талибы захватили многие районы"

Предупреждение от командующего возглавляемой США миссии в Афганистане поступило всего через несколько дней после того, как ООН предупредила об "ужасных сценариях, когда талибы захватили многие районы":

"С мая повстанцы захватили более 50 из 370 районов, окружили многие города и приблизились к столице страны Кабулу".

Сами же боевики утверждают, что недавно захватили более 100 районов по всему Афганистану.

"Ситуация с безопасностью сейчас не очень хорошая, — сказал генерал Миллер на пресс-конференции. — Гражданская война — это, безусловно, путь, который можно визуализировать, если это будет продолжаться по той же траектории, по которой идет сейчас. Это должно беспокоить весь мир. Талибан уже ясно продемонстрировал неспособность (или нежелание) снизить уровень насилия в соответствии с соглашением, заключенным им с США".

В связи с этим генерал Миллер не исключил, что США нанесут авиаудары по талибам.

Напомним, что президент Байден считает вывод американских войск оправданным, поскольку они "позаботились о том, чтобы Афганистан снова не стал базой для иностранных джихадистов, замышляющих заговор против Запада". Однако он пообещал, что США продолжат поддерживать Афганистан после вывода войск, но не "в военном плане".

Президент Афганистана Ашраф Гани настаивает на том, что силы безопасности страны в полной мере способны сдерживать повстанцев, но многие считают, что уход грозит возвращением Афганистана в тиски талибов.

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