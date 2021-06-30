EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Археологи откопали останки "нулевого" носителя бубонной чумы
В Канаде более сотни погибших из-за рекордной жары в 49,5 градусов
Болельщика с российским флагом избили на трибуне сборной Украины
ЦБ продолжит ужесточать кредитно-денежную политику
Певцов поразмышлял о вакцинации и пенсионной реформе
Сеул отказался от участия в Sea Breeze. Вашингтон среагировал
Кийосаки предупредил: грядёт обвал рынков и посоветовал, что делать
Пилот Су-24М рассказал о выстрелах в сторону эсминца Defender
В Сети не узнали Собчак без макияжа

Генерал США предупредил о начале гражданской войны в Афганистане

Мир

Афганистан рискует скатиться в гражданскую войну, поскольку последние американские войска уходят из страны.

Генерал США предупредил о начале гражданской войны в Афганистане

С таким заявлением выступил генерал Скотт Миллер, командовавший военным контингентом США в стране.

По его словам, боевые действия "значительно усилились", и талибы уже захватили огромные территории, поскольку руководство Афганистана

"не смогло объединиться после ухода международных войск".

"Талибы захватили многие районы"

Предупреждение от командующего возглавляемой США миссии в Афганистане поступило всего через несколько дней после того, как ООН предупредила об "ужасных сценариях, когда талибы захватили многие районы":

"С мая повстанцы захватили более 50 из 370 районов, окружили многие города и приблизились к столице страны Кабулу".

Сами же боевики утверждают, что недавно захватили более 100 районов по всему Афганистану.

"Ситуация с безопасностью сейчас не очень хорошая, — сказал генерал Миллер на пресс-конференции. — Гражданская война — это, безусловно, путь, который можно визуализировать, если это будет продолжаться по той же траектории, по которой идет сейчас. Это должно беспокоить весь мир. Талибан уже ясно продемонстрировал неспособность (или нежелание) снизить уровень насилия в соответствии с соглашением, заключенным им с США".

В связи с этим генерал Миллер не исключил, что США нанесут авиаудары по талибам.

Напомним, что президент Байден считает вывод американских войск оправданным, поскольку они "позаботились о том, чтобы Афганистан снова не стал базой для иностранных джихадистов, замышляющих заговор против Запада". Однако он пообещал, что США продолжат поддерживать Афганистан после вывода войск, но не "в военном плане".

Президент Афганистана Ашраф Гани настаивает на том, что силы безопасности страны в полной мере способны сдерживать повстанцев, но многие считают, что уход грозит возвращением Афганистана в тиски талибов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Армия талибов захватила Афганистан. Под ударом Таджикистан!
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Коллега Гулбиса выдвинул свою версию смерти актера
"Есть лишь один человек": кто из окружения Зеленского не хочет его второго срока
Археологи откопали останки "нулевого" носителя бубонной чумы
В Канаде более сотни погибших из-за рекордной жары в 49,5 градусов
Генерал США предупредил о начале гражданской войны в Афганистане
Болельщика с российским флагом избили на трибуне сборной Украины
Просим вернуть: Гватемала хочет получить назад деньги за Sputnik V
ЦБ продолжит ужесточать кредитно-денежную политику
Певцов поразмышлял о вакцинации и пенсионной реформе
Сеул отказался от участия в Sea Breeze. Вашингтон среагировал
Популярное
Общество
В России установлен рекорд суточной смертности от COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал новую статистику по болезни.

В России установлен рекорд суточной смертности от COVID-19
Как распознать образование тромбов в организме: врачи назвали симптомы
Здоровье и профилактика
Как распознать образование тромбов в организме: врачи назвали симптомы
Мир. Новости мира
Зачем британцы устроили провокацию в Чёрном море, объяснил эксперт
Мир. Новости мира
Поворотный момент: как решение Минска по EaP может повлиять на ЕС
Василий Амирджанов Сенаторы обвинили Запад в срыве вакцинации Василий Амирджанов Усам Оздемиров Россия может преуспеть благодаря климатическим проектам Усам Оздемиров Игорь Буккер Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID Игорь Буккер
Мир. Новости мира
На торжественном заседании Рады Зеленский получил неприятный "титул"
Мир. Новости мира
"Россия - наш самый большой сосед". И как жаль, что она никуда не денется?
Центр Гамалеи: в России возникла "огромная буферная зона для эволюции вируса"
Здоровье
Центр Гамалеи: в России возникла "огромная буферная зона для эволюции вируса"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников