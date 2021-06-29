EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Евгений Пригожин подал в суд на издание The Insider
Выручка ресторанов Москвы в первый "бесковидный" день упала на 80%
Как правило, выходим за миллион: Кремль об ожиданиях от прямой линии
В НИИ "Вектор" рассказали, как жара влияет на распространение COVID-19
Глава "ковидного" госпиталя рассказала о неутешительной статистике третьей волны
У певицы МакSим диагностировали ещё одну серьёзную болезнь
В АТОР оценили потери Кубани из-за ограничений по COVID-19
В России установлен рекорд суточной смертности от COVID-19
Вафин объяснил, как заманить упрямого россиянина сделать прививку

Без укола - никакой школы: на Украине предложили новое ковид-ограничение

Мир

Новая идея касательно коронавирусных ограничений созрела в кабинетах высоких украинских чинов. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил: детей, которые не прошли вакцинацию, стоило бы не пускать в школы.

Без укола - никакой школы: на Украине предложили новое ковид-ограничение

Напомним, что ранее в ЕСПЧ вынесли весьма любопытное решение. В суд пришли с жалобой две чешские семьи, одну из которых как раз и "обрадовали" отказом принимать непривитых детей сразу несколько школ.

"В первом решении Европейского суда по правам человека об обязательной вакцинации детей Суд не установил факта нарушения конвенции о правах человека", — сообщили в Twitter ЕСПЧ.

Кузин пообщался с изданием Liga. net и объяснил: школьники, которые не привились от коронавируса, вполне могут учиться удалённо.

"Я обращал бы внимание на решение Верховного суда о недопуске невакцинированных детей в учебные заведения.

И вводил подобные нормы в законе: не допускать в учреждения образования детей, которые не вакцинированы и не имеют на это объективных причин, абсолютных медицинских противопоказаний", — сообщил он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Новое решение Европейского суда о принудительной вакцинации 2021 / ЕСПЧ
Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Поворотный момент: как решение Минска по EaP может повлиять на ЕС
Виктория Дайнеко намерена стать депутатом Госдумы
Россия может преуспеть благодаря климатическим проектам
"Россия - наш самый большой сосед". И как жаль, что она никуда не денется?
Евгений Пригожин подал в суд на издание The Insider
Выручка ресторанов Москвы в первый "бесковидный" день упала на 80%
Как правило, выходим за миллион: Кремль об ожиданиях от прямой линии
Преддиабетное состояние - это один шаг до серьёзного заболевания
В НИИ "Вектор" рассказали, как жара влияет на распространение COVID-19
Глава "ковидного" госпиталя рассказала о неутешительной статистике третьей волны
Популярное
Здоровье и профилактика
Парацетамол при передозировке может "посадить" здоровье

Наверняка каждый слышал о препарате под названием "Парацетамол", который входит в группу антипиретиков. Это средство снижает жар, снимает воспаления.

Парацетамол при передозировке может "посадить" здоровье
В России установлен рекорд суточной смертности от COVID-19
Общество
В России установлен рекорд суточной смертности от COVID-19
Мир. Новости мира
Германия отказалась считать вакцинированными привитых "Спутником V"
Мир. Новости мира
Зачем британцы устроили провокацию в Чёрном море, объяснил эксперт
Усам Оздемиров Россия может преуспеть благодаря климатическим проектам Усам Оздемиров Василий Амирджанов Собянин вводит QR-коды и намекает на ревакцинацию Василий Амирджанов Игорь Буккер Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID Игорь Буккер
Новости Белоруссии
Первая российская авиакомпания отказалась от полётов над Белоруссией
Политика. Новости и аналитика
Путин объяснил, во что Пекин и Москва хотят превратить границу
Может ли начаться война из-за учений США, Украины и НАТО
Военные новости
Может ли начаться война из-за учений США, Украины и НАТО
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников