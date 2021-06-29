Новая идея касательно коронавирусных ограничений созрела в кабинетах высоких украинских чинов. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил: детей, которые не прошли вакцинацию, стоило бы не пускать в школы.
Напомним, что ранее в ЕСПЧ вынесли весьма любопытное решение. В суд пришли с жалобой две чешские семьи, одну из которых как раз и "обрадовали" отказом принимать непривитых детей сразу несколько школ.
"В первом решении Европейского суда по правам человека об обязательной вакцинации детей Суд не установил факта нарушения конвенции о правах человека", — сообщили в Twitter ЕСПЧ.
Кузин пообщался с изданием Liga. net и объяснил: школьники, которые не привились от коронавируса, вполне могут учиться удалённо.
"Я обращал бы внимание на решение Верховного суда о недопуске невакцинированных детей в учебные заведения.
И вводил подобные нормы в законе: не допускать в учреждения образования детей, которые не вакцинированы и не имеют на это объективных причин, абсолютных медицинских противопоказаний", — сообщил он.
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