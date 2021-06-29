Без укола - никакой школы: на Украине предложили новое ковид-ограничение

Новая идея касательно коронавирусных ограничений созрела в кабинетах высоких украинских чинов. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил: детей, которые не прошли вакцинацию, стоило бы не пускать в школы.

Напомним, что ранее в ЕСПЧ вынесли весьма любопытное решение. В суд пришли с жалобой две чешские семьи, одну из которых как раз и "обрадовали" отказом принимать непривитых детей сразу несколько школ.

"В первом решении Европейского суда по правам человека об обязательной вакцинации детей Суд не установил факта нарушения конвенции о правах человека", — сообщили в Twitter ЕСПЧ.

Кузин пообщался с изданием Liga. net и объяснил: школьники, которые не привились от коронавируса, вполне могут учиться удалённо.

"Я обращал бы внимание на решение Верховного суда о недопуске невакцинированных детей в учебные заведения. И вводил подобные нормы в законе: не допускать в учреждения образования детей, которые не вакцинированы и не имеют на это объективных причин, абсолютных медицинских противопоказаний", — сообщил он.

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