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Выручка ресторанов Москвы в первый "бесковидный" день упала на 80%

Общество

Московские рестораны потеряли большую часть выручки в первый день "бесковидного" режима. Уполномоченный ресторанного бизнеса столицы Сергей Миронов заявил о сокращении на 80% по сравнению с 21 июня, когда общепит работал без ограничений.

Выручка ресторанов Москвы в первый "бесковидный" день упала на 80%

"Максимальная выручка ресторанов, включая работу на летних верандах, относительно понедельника прошлой недели — 20%", — приводит ТАСС слова Миронова.

В Москве с 28 июня установили правила, по которым посетить рестораны и кафе можно только со специальным QR-кодом, который будут выдавать:

  • сдавшим отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 за 72 часа;
  • переболевшим в последние шесть месяцев.

Летние веранды кафе на "бесковидный" режим перейдут с 12 июля.

Повышение оборота лабораторий

Вместе с тем, медицинские лаборатории в России за неделю повысили выручку на 20%. В анализе банка ВТБ говорится, что средний чек клиента в этой сфере вырос на 11% по сравнению с прошлой неделей и составил 3,2 тыс. рублей.

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