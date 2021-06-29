Московские рестораны потеряли большую часть выручки в первый день "бесковидного" режима. Уполномоченный ресторанного бизнеса столицы Сергей Миронов заявил о сокращении на 80% по сравнению с 21 июня, когда общепит работал без ограничений.
"Максимальная выручка ресторанов, включая работу на летних верандах, относительно понедельника прошлой недели — 20%", — приводит ТАСС слова Миронова.
В Москве с 28 июня установили правила, по которым посетить рестораны и кафе можно только со специальным QR-кодом, который будут выдавать:
Летние веранды кафе на "бесковидный" режим перейдут с 12 июля.
Вместе с тем, медицинские лаборатории в России за неделю повысили выручку на 20%. В анализе банка ВТБ говорится, что средний чек клиента в этой сфере вырос на 11% по сравнению с прошлой неделей и составил 3,2 тыс. рублей.
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