Новости об украинском президенте Владимире Зеленском: оказывается, за время своей работы он успел "вырасти", причём "катастрофически". Об этом рассказал советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
Подоляк пообщался с "Главкомом", которому и сообщил: президент стал лучше понимать так называемую политическую логистику, а также политические процессы и их выгодополучателей.
"Владимир Александрович катастрофически вырос по сравнению с тем, насколько медленно растёт и политическая элита в целом, которая никак не может перейти к современному типу конкурентных политических отношений, а также его окружения. То есть в операционном плане окружение на данный момент гораздо слабее, чем он", — считает Подоляк.
Кроме того, украинский лидер стал в своей работе более жёстким — однако без жёсткости обойтись в его деле нельзя. Хотя бы потому, что вокруг президента много безответственных чиновников, уверен Подоляк.
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