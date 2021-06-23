EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Добровинский оценил кассационную жалобу адвокатов Ефремова на приговор
Познер призвал к жёстким мерам в отношении непривитых россиян
Израиль: граждан без прививок жёстко прессуют
Ветеринары сравнили запрет на ввоз импортного корма с маркетинговой войной
Главархив Москвы: только факты о Великой Отечественной
Вентилятор или кондиционер: как спастись от жары?
Хорхе Арреаса: "Венесуэла не зависит от США. У нас есть Россия и Китай"
Как помочь питомцу пережить жару? Советы ветеринара
Малафеев о провале России на Евро-2020: это наш уровень

Украинцам дадут практические советы "на случай войны с Россией"

Мир » Бывший СССР » Украина

На Украине разработали брошюру, в которой населению разъясняется, что делать "в случае войны с Россией". На очереди — пособие для журналистов.

Украинцам дадут практические советы "на случай войны с Россией"

Кипучую информационно-просветительскую деятельность развил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности — контора, организованная при украинском Министерстве культуры. В брошюре под названием "В случае чрезвычайной ситуации или войны" авторы говорят "не об абстрактной угрозе, а чётко называют Россию агрессором и оккупантом", уточнили разработчики этого "практического пособия".

Помимо этого, "информационно-безопасная" контора анонсировала подготовку аналогичного пособия для журналистов. В нём будет изложено, как следует правильно освещать продолжающийся на юго-востоке Украины вооружённый конфликт. Руководитель Центра объяснила это тем, что "журналисты, сами того не осознавая, могут транслировать российскую пропаганду".

По мнению украинского политолога, эксперта Украинского института анализа и менеджмента политики Даниила Богатырёва, подобные намерения властей настораживают, потому что за "неправильное" освещение событий в Донбассе журналистов могут начать штрафовать и сажать.

"Ну, а суть "рекомендаций" наверняка будет в духе: "Только враги народа и агенты Кремля могут посметь упоминать слово "Россия", предварительно 10 раз не отметив, что это страна-агрессор и средоточие ада на земле, а также не плюнув 12 раз через левое плечо", — написал политолог в своём Facebook.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Военный эксперт: "Россия готова к постройке пролива им. Сталина"
Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Украинцам дадут практические советы "на случай войны с Россией"
Какая машина подходит по знаку зодиака
19-летняя дочь Евгения Осина впервые стала мамой
Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID
Роботов хотят наделить способностью к размножению
Добровинский оценил кассационную жалобу адвокатов Ефремова на приговор
Познер призвал к жёстким мерам в отношении непривитых россиян
Солодка – суперсредство при кашле и диабете
Израиль: граждан без прививок жёстко прессуют
Егор Бероев выступил против ковид-дискриминации
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Песков высказался о вакцинации и дискриминации

Кремль продолжает комментировать ситуацию, связанную с вакцинированием россиян от коронавируса.

Песков высказался о вакцинации и дискриминации
Малинкович предложил конфисковать всё имущество Черчесова
Новости футбола
Малинкович предложил конфисковать всё имущество Черчесова
Военные новости
Украина грозит уничтожением Крымского моста
Туризм
Украинцы представляют опасность для россиян, отдыхающих в Турции
Игорь Буккер Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID Игорь Буккер Василий Амирджанов Егор Бероев выступил против ковид-дискриминации Василий Амирджанов Усам Оздемиров Вашингтонские бюрократы не прониклись духом Женевы Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
"Всё заберут потом": Гордон попросил россиян "не делать глупостей" в Крыму
Новости Украины
Политолог из Киева напомнил о существовании "третьей Украины"
Обложили данью: что за меморандум подписали Киев и Лондон
Мир. Новости мира
Обложили данью: что за меморандум подписали Киев и Лондон
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников