Украинцам дадут практические советы "на случай войны с Россией"

На Украине разработали брошюру, в которой населению разъясняется, что делать "в случае войны с Россией". На очереди — пособие для журналистов.

Кипучую информационно-просветительскую деятельность развил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности — контора, организованная при украинском Министерстве культуры. В брошюре под названием "В случае чрезвычайной ситуации или войны" авторы говорят "не об абстрактной угрозе, а чётко называют Россию агрессором и оккупантом", уточнили разработчики этого "практического пособия".

Помимо этого, "информационно-безопасная" контора анонсировала подготовку аналогичного пособия для журналистов. В нём будет изложено, как следует правильно освещать продолжающийся на юго-востоке Украины вооружённый конфликт. Руководитель Центра объяснила это тем, что "журналисты, сами того не осознавая, могут транслировать российскую пропаганду".

По мнению украинского политолога, эксперта Украинского института анализа и менеджмента политики Даниила Богатырёва, подобные намерения властей настораживают, потому что за "неправильное" освещение событий в Донбассе журналистов могут начать штрафовать и сажать.

"Ну, а суть "рекомендаций" наверняка будет в духе: "Только враги народа и агенты Кремля могут посметь упоминать слово "Россия", предварительно 10 раз не отметив, что это страна-агрессор и средоточие ада на земле, а также не плюнув 12 раз через левое плечо", — написал политолог в своём Facebook.

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