Зеленский потребовал, чтобы в НАТО оценили "бесценный вклад" Украины

Украина заслужила своё равноправное место среди "мощных стран" в НАТО, и Альянс должен объективно оценить её североатлантические устремления, заявил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал причины, по которым Североатлантический альянс должен пригласить страну в ряды своих членов. Это сильная украинская армия и масса усилий, приложенных для вступления в НАТО. Об этом украинский лидер заявил, выступая на Всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов".

"Наши военные демонстрируют надёжность и мощность армии, она готова защищать. Я об этом коммуницировал с лидерами стран — членов НАТО, приглашал их на Донбасс, чтобы они видели уровень. Мы достойны быть членами Альянса, если Альянс видит Украину среди членов НАТО не за кулисами, а за столом", — заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что "бесценный вклад Украины в обеспечение глобальной безопасности" должен быть оценен по достоинству, поэтому не Украина должна просить принять её в НАТО, а, напротив, Альянс должен пригласить Украину, пишет "Свободная пресса".

"Я считаю, что Украина заслуживает большего. Мы заслуживаем, чтобы быть одними из равных в Альянсе, среди мощных стран. Нас нужно приглашать — я считаю, что это честно. Мы не должны просить", — подчеркнул президент Украины.

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