Трамп пожелал Байдену не заснуть на переговорах с Путиным

Бывший президент США Дональд Трамп пожелал сменившему его в Белом доме Джо Байдену удачи на встрече с президентом России. И — не заснуть во время переговоров.

Нынешнего американского лидера, 78-летнего Джо Байдена, так часто фотографировали дремлющим во время различных официальных мероприятий, что он получил прозвище "сонный Джо". Его предшественник на посту президента США Дональд Трамп частенько припоминал это во время предвыборной кампании. Припомнил и теперь, перед первой личной встречей Байдена с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 16 июня в Женеве.

"Сонный Джо"

"Удачи Байдену на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на встрече и, пожалуйста, передай ему мои наилучшие пожелания", — цитирует Трампа РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что 29% американцев действительно верят, что бывший президент Дональд Трамп снова окажется в Белом доме уже в этом году. Причём, 13% из них — демократы. Напомним, демократическую партию США представляет Джо Байден, его оппонент Дональд Трамп — республиканец. Результаты опроса опубликовало демократическое издание Politico.

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