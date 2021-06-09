Украина согласна на "мирное сосуществование" с Россией. Но только за деньги. Желательно — за большие.
В среду, 9 июня, правительство Украины во время очередного заседания согласовало Стратегию внешнеполитической деятельности до 2024 года. Судя по документу, продавать в незалежной больше нечего, поэтому решили попытаться продать свою лояльность России. Желательно — задорого.
В частности, Украина готова пересмотреть свои отношения с Россией в сторону отказа от конфронтации, если Россия "прекратит агрессию", вернёт "временно оккупированные территории", перестанет "вмешиваться во внутренние дела" и выплатит репарации за причинённый ущерб, гласит документ, опубликованный на сайте украинского правительства. Сумма "репараций" при этом не оглашается.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретил "Стратегию-2024" восторженно. Он отметил, что над ней долго работали вместе с "экспертным сообществом и общественностью".
"Первый в истории стратегический документ такого уровня относительно внешней политики Украины. Жду утверждения СНБО", — написал он в своём Twitter.
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