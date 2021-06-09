На Украине согласовали внешнеполитическую стратегию: от России хотят денег

Украина согласна на "мирное сосуществование" с Россией. Но только за деньги. Желательно — за большие.

В среду, 9 июня, правительство Украины во время очередного заседания согласовало Стратегию внешнеполитической деятельности до 2024 года. Судя по документу, продавать в незалежной больше нечего, поэтому решили попытаться продать свою лояльность России. Желательно — задорого.

В частности, Украина готова пересмотреть свои отношения с Россией в сторону отказа от конфронтации, если Россия "прекратит агрессию", вернёт "временно оккупированные территории", перестанет "вмешиваться во внутренние дела" и выплатит репарации за причинённый ущерб, гласит документ, опубликованный на сайте украинского правительства. Сумма "репараций" при этом не оглашается.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретил "Стратегию-2024" восторженно. Он отметил, что над ней долго работали вместе с "экспертным сообществом и общественностью".

"Первый в истории стратегический документ такого уровня относительно внешней политики Украины. Жду утверждения СНБО", — написал он в своём Twitter.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.