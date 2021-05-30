Борис Джонсон тайно женился на 33-летней Кэрри Саймондс

Британский премьер-министр Борис Джонсон женился на своей 33-летней избраннице Кэрри Саймондс. Как сообщает The Sun, церемония бракосочетания проходила в Вестминстерском соборе.

На мероприятии присутствовали всего 30 человек. Среди гостей был сын Джонсона и Саймондс, Уилфред. Мальчик появился на свет в прошлом году.

Церемония длилась полтора часа.

Для Бориса Джонсона это уже третий брак.

Ранее он был женат на Аллегре Мостин-Оуэн и Марине Уилер. В браке с Уилер у него родилось четверо детей. Кроме того, у Джонсона есть ещё один внебрачный ребёнок, который родился в отношении с искусствоведом Хелен Макинтайр.

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