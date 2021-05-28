США из Норвегии отправили "послание" России по Арктике

США намерены закрепиться на авиабазе Орланд в Норвегии, чтобы получить возможность более свободно действовать в стратегически важном регионе — Арктике.

Ранее в этом году на норвежскую авиабазу Орланд были направлены американские бомбардировщики B-1 Lancer. Завершив свою миссию, самолёты вернулись к месту постоянной дислокации, однако им на смену уже прилетели B-52 Stratofortress, демонстрируя намерение ВВС США закрепиться на норвежской авиабазе, сообщает портал 19fortyfive.

"Послание Москве было ясным: американские военные, конечно, могут действовать в стратегически важном Арктическом регионе, но при этом демонстрируют, что будут защищать своих союзников в этом регионе от потенциальной российской агрессии", — утверждает автор статьи Питер Сучиу.

При этом в статье отмечается, что B-52 Stratofortress были также развёрнуты и в других частях Европы и Индо-Тихоокеанского региона. В частности, бомбардировщики, размещённые на авиабазе Аль-Удейд в Катаре, призваны обеспечить упорядоченный вывод американских и коалиционных войск из Афганистана. Ещё четыре самолёта прилетели на базу Андерсен, Гуам, и шесть — на базу Морон, Испания.

"Скорость, гибкость и готовность наших стратегических бомбардировщиков играют решающую роль в нашей способности сдерживать потенциальных противников и сигнализировать о нашей непоколебимой поддержке нашим союзникам и партнерам", — приводится заявление адмирала Чарльза Ричарда, возглавляющего стратегическое командование США.

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