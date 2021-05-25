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Протасевич расскажет о своих спонсорах в России

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Александр Лукашенко защищает себя и свою власть, именно поэтому он провёл блестящую операцию по поимке Романа Протасевича.

Протасевич расскажет о своих спонсорах в России

Об этом в программе «Точка зрения» сказал ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

По его словам, не исключено, что белорусский КГБ действовал под патронажем ФСБ, то есть высшее руководство России было в курсе операции.

Санкционные риски были при этом просчитаны, и они не испугали ни Москву, ни Минск. По словам эксперта, «мы слишком много придаём значения санкциям на «Северный поток-2», обещанным и в этом случае. Этот проект не выгоден населению России, если его закроют, то тогда лишь есть вероятность, что «Газпром» займётся газификацией своей страны, отметил Михаил Александров.

Он полагает, что Протасевич расскажет «много чего интересного», в том числе о тех людях в России, которые финансово поддержали белорусский майдан.

Президент Белоруссии остаётся для России неудобной фигурой. Он не станет интегрироваться, опять же, из-за опасений потерять власть. Запад потерял терпение в борьбе за лояльность Минска, потеряет ли Россия — пока непонятно. В любом случае Белоруссию Россия Западу не отдаст, по крайней мере, её ядро, за исключением двух западных областей, считает Михаил Александров.

Это будет присоединение по крымскому типу, если Владимир Путин и Александр Лукашенко не договорятся по-хорошему, сказал эксперт.

Смотрите программу «Точка зрения» с Михаилом Александровым в социальных сетях YouTube, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники на странице «Правды.Ру».

Ведёт программу Любовь Степушова. 

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Автор: Любовь Степушова
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