Сохранить лицо: почему Вашингтон вдруг передумал насчёт "СП-2"

Действия США касательно "СП-2" (в частности — приостановка санкционного давления) направлены на то, чтобы "не потерять лицо". В данном случае Вашингтон наконец понял: "жёсткий подход" выгод не сулит.

Напомним, что ранее с очередным заявлением по поводу "СП-2" выступил американский госсекретать Энтони Блинкен. Он сообщил следующее: из-за "навязывания" Вашингтона Берлин может лишиться миллиардов евро, которые вложены в "СП-2". И этот фактор явно не принесёт пользы при продаже американского СПГ в европейские страны.

"США стараются не потерять лицо, но отказываются от санкций. Это единственная важная часть сообщения", — сообщил РИА "Новости" глава Европейского общества инженерного образования профессор Самюэль Фурфари.

Эксперт уверен, что противостояние "СП-2" с самого начала отдавало нелепостью и было лишено смысла.

"Ястребы из обеих партий в конгрессе [США], которые пытались уговорить Германию отказаться от проекта, зашли слишком далеко, и Джо Байден это знает. Можно сказать, что США понимают, что их жёсткий подход, который можно назвать шантажом, не принесёт ожидаемого результата со стороны правительства Германии", — считает Фурфари.

Шаг Вашингтона может несколько улучшить отношения с Москвой по части дипломатии. Кроме того — ссора всё-таки по большей части базировалась на геополитических факторах, чем на вопросах газового рынка.

"Европа находится в процессе создания интегрированного газового рынка. Теперь, когда нет больше абсолютного противодействия со стороны США, Nordstream 2 будет завершён самое большее через несколько месяцев. Рациональность всегда выходит на первый план. Это коммерческий проект, и он должен быть завершён", — заключает эксперт.

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