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Newsweek: в США создана секретная армия из 60 тысяч военных

Мир » Северная Америка » США и Канада

Издание Newsweek опубликовало итоги двухлетнего расследования о секретной армии США. Пентагон создавал её на протяжении последнего десятилетия. В данный момент численность теневых структур в американском оборонном ведомстве составляет 60 тыс. человек.

Newsweek: в США создана секретная армия из 60 тысяч военных

Военные из секретной армии функционируют как в США, так и за пределами государства, выполняя частные заказы Пентагона. Многие сотрудники официально работают под прикрытием частных фирм и даже известных мировых брендов.

По подсчётам авторов расследования, как минимум 130 частных компаний США оплачивают услуги "секретных" солдат на сумму около 900 млн долларов ежегодно. Для работы военных используются фальшивые документы, поддельные налоговые декларации и даже вымышленные имена.

Более половины секретной армии — силы специального назначения США, которые действуют в глубоком тылу "врага". Есть сотрудники, которые работают даже в Иране и КНДР.

Второй по величине контингент армии — специалисты военной разведки. Но самым быстрорастущим подразделением секретной армии называют кибербойцов, которые ведут свою "войну" в сети Интернет. Эти люди выполняют задачи по манипулированию общественным мнением или сбору секретной информации. Подразделение выведено за пределы АНБ.

Источники среди военных США утверждают, что деятельность секретной армии трудно контролировать. Тайные сотрудники Пентагона не смогут быть привлечены к ответственности.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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