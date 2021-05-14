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"Люди будут очень, очень рады": Трамп возвращается в политику

Мир

45-ый президент США Дональд Трамп возвращается в политику и вновь будет проводить митинги, начиная с июня.

"Люди будут очень, очень рады": Трамп возвращается в политику

Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на неназванный источник в команде Трампа.

Даты еще не объявлены, но уточняется, что команда Трампа выбирает места для проведения "пары массовых встреч" в следующем месяце. Также планируется организовать митинг 4 июля, в День Независимости.

Экс-глава Белого дома провел серию интервью после окончания срока своего пребывания в должности, но не проводил массовых собраний перед своими сторонниками с момента штурма ими Капитолия США 6 января.

Будет ли Трамп баллотироваться на пост президента в 2024 году?

На данный момент Трамп не высказался четко о своей готовности участвовать в президентских выборах 2024 года, хотя и намекает, что он рассматривает эту возможность.

"Я надеюсь сделать объявление в нужное время. Пока еще рано. Но я думаю, что люди будут очень, очень рады, когда я сделаю определенное объявление", — сказал экс-президент США в интервью журналистке The Daily Wire Кэндис Оуэнс.

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Дональд Трамп - 45-й президент США
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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