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"Утечки, подобные COVID": эксперт о США и биологическом оружии

Мир

Если говорить о "передовиках" разработки биологического оружия, то стоит вспомнить всего две цифры. 98% исследований, связанных с такими разработками, ведутся силами США, при этом страна организовала для них более 100 лабораторий по всему миру.

COVID-19: биологическое оружие
COVID-19: биологическое оружие

В своём комментарии для "Общественной службы новостей" о США и биологическом оружии рассказал экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин.

Он отметил, что стоило бы создать особую организацию — она помогла бы бороться с разработкой США как биологического, так и химического оружия. В неё можно позвать в том числе Китай и Индию.

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Биологическое оружие
Биологическое оружие

Напомним, что ранее в Совбезе РФ обвинили Штаты в вовлечении иных стран в задачи по производству биологического оружия. В частности, об этом рассказал первый замсекретаря Совбеза Юрий Аверьянов, который подчеркнул: у Вашингтона есть "индивидуальные планы" для разных стран, которые основаны как на финансовых возможностях, так и на геополитических позициях.

"Аверьянов прав. Действительно, американцы имеют больше 100 военных биологических лабораторий по всему миру. Они производят сейчас больше 98% от всех исследований в этой области.

Нужно создавать международную организацию, если нам не удастся добиться соблюдения конвенции с помощью ООН. Такая организацию должна будет фиксировать все случаи нарушения и уже передавать эти материалы в международный суд.

В эту организацию могут войти все страны, которые чувствуют озабоченность данным вопросом, которые чувствуют себя жертвами биологической агрессии. В первую очередь, это страны ШОС, БРИКС.

Это было бы наиболее действенным выходом из ситуации. В другом случае опасность утечек, подобных COVID, сохранится", — уверен Никулин.

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Автор: Константин Шапров
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