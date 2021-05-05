На Всемирном конгрессе вакцин назвали лучшую вакцину от коронавируса

Проходивший ранее ежегодно в Вашингтоне Всемирный конгресс вакцин в этом году проходит в онлайн-формате.

Участники World Vaccine Congress Washington 2021 проголосовали за лучшую вакцину от COVID-19. В шорт-лист вошли препараты компаний Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и российская вакцина "Спутник V", разработанная Центром им. Гамалеи.

Вакцина американской компании Moderna одержала победу сразу в двух номинациях — "Лучшая вакцина от коронавируса" и "Лучшая новая технология/платформа для вакцины". Высокие оценки получили также разработки Pfizer/BioNTech. Вакцины "Спутник V" и AstraZeneca ограничились почётными званиями номинантов шорт-листа.

Ранее "Правда.Ру" рассказала, в чём отличие между вакцинами против коронавирусной инфекции "Спутник V" и AstraZeneca. По словам эксперта Евгения Печковского, обе разработки представляют собой двухкомпонентные векторные вакцины, в основе которых лежат вирусы-носители платформы. Но для производства "Cпутника V" были использованы аденовирусы человека, а для AstraZeneca — аденовирус обезьяны.

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