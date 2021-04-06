Эксперт назвал отличие вакцины AstraZeneca от "Спутника V"

До сих пор не утихают дискуссии, связанные с вакциной от COVID-19, произведённой англо-шведской компанией AstraZeneca. Многие страны приостановили использование этого препарата после того, как были выявлены случаи тромбоэмболии после его введения.

В США от вакцины AstraZeneca отказались после ошибки на производстве. Власти ЮАР вообще заявили о том, что препарат AstraZeneca не эффективен против местного штамма.

Однако российская вакцина "Спутник V" разработана по аналогичной технологии, что вызывает опасения у граждан. Также стоит отметить, что обе эти векторные вакцины не были до конца изучены. О том, чем похожи и чем отличаются обе вакцины, в интервью Общественной службе новостей рассказал молекулярный биолог, член президиума Федерации лабораторной медицины РФ Евгений Печковский.

"Спутник V" и препарат AstraZeneca

По словам эксперта, обе разработки представляют собой двухкомпонентные векторные вакцины, в основе которых лежат вирусы-носители платформы. Но для производства "Cпутника V" были использованы аденовирусы человека, а для AstraZeneca — аденовирус обезьяны.

"По сути вакцины близки. А вот набор экспрессируемых ретикуллом клетки вирусных белков отличается. Возможно, в этом проблема AstraZeneca. Нужно смотреть подробнее, в том числе геномы погибших после её введения людей. И опросить их близких на предмет сопутствующей терапии и обстоятельств. Тогда станет возможным объяснить, что пошло не так. Иначе пазл не сложить", — пояснил Печковский.

По словам Печковского, количество погибших после прививки препаратом AstraZeneca не так велико, чтобы делать достоверные выводы. А вот о летальных исходах от "Спутника V" данных нет.

"А по Спутнику V, например, я о таких данных не слышал. Так что там будет вообще нулевая выборка. Но, в любом случае, вакцины нуждаются в дальнейшем изучении", — отметил эксперт.

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