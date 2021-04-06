Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Госдума одобрила онлайн-получение налоговых вычетов
Языковые навыки малышей развиты лучше, чем считалось ранее
Лукашенко: Польша прячет беглых предателей и героизирует преступников
Двое мужчин подрались во время детской тренировки после ссоры в чате
Экономист сомневается в возможности отказаться от доллара
"Авангард" выступил с заявлением по ситуации с Емелиным
Кремль не заметил "кризисных явлений" в экономике
Песков о Донбассе: не видим намерения украинской стороны успокоиться
"Зенит" попал в число самых результативных команд Европы

Эксперт назвал отличие вакцины AstraZeneca от "Спутника V"

Здоровье » Здравоохранение

До сих пор не утихают дискуссии, связанные с вакциной от COVID-19, произведённой англо-шведской компанией AstraZeneca. Многие страны приостановили использование этого препарата после того, как были выявлены случаи тромбоэмболии после его введения.

Эксперт назвал отличие вакцины AstraZeneca от "Спутника V"

В США от вакцины AstraZeneca отказались после ошибки на производстве. Власти ЮАР вообще заявили о том, что препарат AstraZeneca не эффективен против местного штамма.

Однако российская вакцина "Спутник V" разработана по аналогичной технологии, что вызывает опасения у граждан. Также стоит отметить, что обе эти векторные вакцины не были до конца изучены. О том, чем похожи и чем отличаются обе вакцины, в интервью Общественной службе новостей рассказал молекулярный биолог, член президиума Федерации лабораторной медицины РФ Евгений Печковский.

"Спутник V" и препарат AstraZeneca

По словам эксперта, обе разработки представляют собой двухкомпонентные векторные вакцины, в основе которых лежат вирусы-носители платформы. Но для производства "Cпутника V" были использованы аденовирусы человека, а для AstraZeneca — аденовирус обезьяны.

"По сути вакцины близки. А вот набор экспрессируемых ретикуллом клетки вирусных белков отличается. Возможно, в этом проблема AstraZeneca. Нужно смотреть подробнее, в том числе геномы погибших после её введения людей. И опросить их близких на предмет сопутствующей терапии и обстоятельств. Тогда станет возможным объяснить, что пошло не так. Иначе пазл не сложить", — пояснил Печковский.

По словам Печковского, количество погибших после прививки препаратом AstraZeneca не так велико, чтобы делать достоверные выводы. А вот о летальных исходах от "Спутника V" данных нет.

"А по Спутнику V, например, я о таких данных не слышал. Так что там будет вообще нулевая выборка. Но, в любом случае, вакцины нуждаются в дальнейшем изучении", — отметил эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Что не так с вакциной AstraZeneca - почему некоторые страны приостановили ее использование?
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Двое мужчин подрались во время детской тренировки после ссоры в чате
Экономист сомневается в возможности отказаться от доллара
"Авангард" выступил с заявлением по ситуации с Емелиным
Эксперт назвал отличие вакцины AstraZeneca от "Спутника V"
Кремль не заметил "кризисных явлений" в экономике
Песков о Донбассе: не видим намерения украинской стороны успокоиться
Почему жители России не против ограничений в интернете
Приседать или не приседать? Вопрос: когда и как
"Зенит" попал в число самых результативных команд Европы
Зеленский описал "единственный путь к окончанию войны в Донбассе"
Популярное
Мир. Новости мира
Путин может: Россия готовит ответ Западу в Донбассе

Уверенность учительницы из рекламного ролика "папа может" в отношении полновесного бутерброда верна и для характеристики полномасштабного ответа Путина Западу.

Путин может: Россия готовит ответ Западу в Донбассе
"Корону" победит плесень
Правда ТВ
"Корону" победит плесень
Мировая кооперация
Эксперт рассказал, зачем России вторая ветка БАМа
Происшествия
Среди задержанных за голую фотосессию в Дубае россиянок нет
Усам Оздемиров 60 лет спустя: новый виток в битве за космос Усам Оздемиров Любовь Степушова Две причины заигрывания Киева с русским населением Украины Любовь Степушова Игорь Буккер Итальянские святые могли творить чудеса Игорь Буккер
Необычная неделя
Яков Кедми: "Северный поток - 2" и война в Донбассе
Новости Украины
Две причины заигрывания Киева с русским населением Украины
32-летняя пермячка получила срок за интимную связь с подростком
Происшествия
32-летняя пермячка получила срок за интимную связь с подростком
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников