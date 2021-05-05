Экс-президент Украины тайно контролировал шесть офшорных компаний

Бывший президент Украины Пётр Порошенко тайно контролировал, по меньшей мере, шесть офшорных компаний, через которые скупал предметы роскоши на миллионы долларов.

В коллекцию украинского президента вошли в том числе сюрреалистическая скульптура "Длинноногий слон" Сальвадора Дали и картина Ильи Репина "Казаки на Черном море", как следует из сообщения журналистского Центра по исследованию коррупции и организованной преступности. Операции проводились через счета в австрийском банке Raiffeisen.

Так, используя офшорную компанию Vernon Holdings, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, Порошенко купил мягкую мебель класса люкс на общую сумму $100 тысяч.

Сюрреалистическую скульптуру "Длинноногий слон" Сальвадора Дали он приобрёл в 2012 году аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Связанная с Порошенко фирма Linquist Ltd заплатила за неё $338,5 тысячи.

Картина Репина была приобретена в апреле 2013 года за 4,8 млн фунтов стерлингов ($6,7 млн) через Vernon Holdings.

Позднее партия Порошенко "Европейская солидарность" опровергла информацию журналистского центра и пообещала подать на них в суд за "фейк-расследование", сообщает ТАСС.

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