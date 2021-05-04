Австрия наготове: переговоры по "Спутнику V" завершились успешно

Новости из Вены: переговоры касательно закупок для Австрии "Спутника V" успешно закончены. Теперь слово за EMA - именно отсутствие вердикта от европейского регулятора не даёт Австрии "отмашку".

Данные по "Спутнику V" привёл канцлер Австрии Себастьян Курц. Он подчеркнул: пока страна подождёт, но именно скорость работы EMA становится сейчас решающим вопросом.

"Что касается "Спутника", мы в Австрии приняли решение подождать регистрации ЕМА. То есть после регистрации ЕМА можно будет использовать "Спутник". Что касается переговоров о контракте, они завершены. Тут мы не видим больших трудностей, решающим будет то, как много времени потребуется ЕМА для регистрации", — уточнил канцлер в ходе пресс-конференции.

Ранее, напомним, стало известно, что в стране согласовывают поставку сразу миллиона доз "Спутника V". Однако власти сразу же уточнили: закупки пойдут только после решения EMA.

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