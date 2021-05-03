Полиция Берлина не разрешила шествие "Бессмертного полка" 9 мая

Организатор акции "Бессмертный полк" в Берлине Яна Даугарова сообщила о том, что в этом году не будет организовано массовое шествие. В столице Германии не смогли договориться с полицией.

По словам Даугаровой, полиция потребовала от организаторов найти наблюдателей, которые следили бы за соблюдением социальной дистанции и ношением масок. На пять участников акции должен быть один наблюдатель. Так как планировалось участие в шествии 1,5 тыс. человек, организаторы не смогут выполнить требование полиции.

"Мы приглашаем людей на минуту молчания и возложение цветов к мемориалу Тиргартен, но организованного шествия, как в прошлые годы, не будет", — заявила

9 мая 2020 года из-за пандемии коронавируса в Берлине также не состоялось шествие "Бессмертного полка".