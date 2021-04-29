Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ургант пошутил по поводу скандала с российским флагом в шашках
Дочь Михаила Ефремова готовится стать мужчиной
Евгений Брюн заявил о снижении числа больных наркоманией в России
Синоптики обещают россиянам тёплую погоду в мае
Джиган резко раскритиковал Гарика Харламова за лишний вес
Песков о действиях Чехии и Болгарии: "Мы этого уже не терпим"
Приговор Навальному по делу о клевете признан законным
Премии и яйца: чем россиян мотивируют сделать прививку от COVID-19
Дезинфицирующие средства для рук вызывают желудочные заболевания

Разговор о разговоре: эксперт о возможной встрече Путина и Зеленского

Мир

Очередным громким заявлением порадовал Киев: украинский президент предложил устроить столь обсуждаемую встречу с российским коллегой в Ватикане.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Вариантов мест, где могли бы пообщаться Владимир Путин и Владимир Зеленский, предлагается всё больше. Крым, Ватикан — всё это, безусловно, интересно. Но актуальны ли споры о месте в принципе? Ждать ли встречи? Комментарий "Правде.Ру" дал Семён Бойков, политический обозреватель, историк.

Из пустого в порожнее: дальше дело не пойдёт?

Эксперт отмечает, что встреча вполне возможна на нейтральной территории одного из европейских государств. Однако стоит обратить внимание не на место, а на время: так, предпосылок для очередной встречи в Нормандском формате нет до сих пор.

"У России строгая позиция — Украина не выполняет взятые на себя обязательства. В предыдущий раз — в 2019 году, если не ошибаюсь, была последняя встреча. И пока Украина не собирается что-то делать, Россия тоже не собирается идти навстречу.

То есть это просто пока разговоры о том, что нужно встретиться. Но реально ни той, ни другой стороне не о чем сейчас говорить, на мой взгляд. Нет пока ещё каких-то промежуточных итогов по работе", — считает Бойков.

Кроме того, Украина, похоже, собралась "стоять до конца": недавно Зеленский в интервью заявил, что выступает за пересмотр Минских соглашений. А в российском МИД ранее сообщили: Москва остаётся при мнении, что пересмотра не будет.

Сергей Лавров
Сергей Лавров

"Даже Лавров заявил, что Россия не понимает, почему Запад не оказывает достаточного влияния на Украину, которая не выполняет Минских соглашений, просит о пересмотре.

Пересмотр неприемлем для России. Россия строго держится тех договорённостей, которые были достигнуты в феврале 2015 года", — уточняет эксперт.

"Зеленский" и "уступки" — слова-антонимы?

Украине, продолжает эксперт, важно пойти на уступки. То есть провести выборы в ЛНР и ДНР, а также переговоры с представителями непризнанных республик.

"Но Зеленский заявил, что не собирается общаться с террористами. Украина, Киев по-прежнему продолжают не признавать восток Украины как самостоятельный субъект международного права, сами себя загоняют в тупик в этом плане", — рассказывает Бойков.

При этом у Киева есть ещё одна проблема: авторитет Зеленского стремительно падает, а вместе с авторитетом падает и его влияние на ситуацию.

"Он взял модель политики своего предшественника — Петра Порошенко.

Хотя на него возлагались большие надежды, что что-то изменится. В 2019 году даже произошёл обмен пленными. Но это, по-моему, единственное, что было сделано в конечном счёте.

Дальше всё остановилось", — резюмирует эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Срочно: Шок! Это случилось! Украина Россия, Встреча Путина и Зеленского! Последние новости сегодня.
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
В перестрелке Киргизии и Таджикистана пострадали 15 человек
Разговор о разговоре: эксперт о возможной встрече Путина и Зеленского
Евгений Брюн заявил о снижении числа больных наркоманией в России
К чему приводит передозировка витамина С?
Синоптики обещают россиянам тёплую погоду в мае
Джиган резко раскритиковал Гарика Харламова за лишний вес
Песков о действиях Чехии и Болгарии: "Мы этого уже не терпим"
Объединение регионов: чем серьёзно рискует Россия
Приговор Навальному по делу о клевете признан законным
Премии и яйца: чем россиян мотивируют сделать прививку от COVID-19
Популярное
Здоровье
Сильнее химиотерапии: эти продукты уничтожают раковые клетки

Обилие продуктов, которые могут иметь большое влияние на уничтожение рака, напоминает нам, насколько эффективно и безопасно природа может помочь справиться с серьезными недугами нашего времени.

Сильнее химиотерапии: эти продукты уничтожают раковые клетки
На чем прокололись "убийцы Лукашенко"
Мир. Новости мира
На чем прокололись "убийцы Лукашенко"
Кремль
Лавров дал понять, что Шойгу мы не услышим
Мир. Новости мира
Украинцам объяснили, из-за кого резко подорожал газ
Любовь Степушова Посол Германии на Украине о марше СС "Галичина": это хорошие фашисты Любовь Степушова Игорь Буккер Первым грин-карту в США получил снежный человек Игорь Буккер Василий Амирджанов Лавров рассказал о генетическом коде россиян Василий Амирджанов
Новости спорта
Кремль отреагировал на скандал с флагом России на ЧМ в Польше
Мировая кооперация
Немецкое СМИ предупредило об "ужасном" сценарии для России
Лавров оценил решение Бразилии по "Спутнику V" и вспомнил Высоцкого
Политика. Новости и аналитика
Лавров оценил решение Бразилии по "Спутнику V" и вспомнил Высоцкого
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников