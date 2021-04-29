Разговор о разговоре: эксперт о возможной встрече Путина и Зеленского

Очередным громким заявлением порадовал Киев: украинский президент предложил устроить столь обсуждаемую встречу с российским коллегой в Ватикане.

Владимир Зеленский

Вариантов мест, где могли бы пообщаться Владимир Путин и Владимир Зеленский, предлагается всё больше. Крым, Ватикан — всё это, безусловно, интересно. Но актуальны ли споры о месте в принципе? Ждать ли встречи? Комментарий "Правде.Ру" дал Семён Бойков, политический обозреватель, историк.

Из пустого в порожнее: дальше дело не пойдёт?

Эксперт отмечает, что встреча вполне возможна на нейтральной территории одного из европейских государств. Однако стоит обратить внимание не на место, а на время: так, предпосылок для очередной встречи в Нормандском формате нет до сих пор.

"У России строгая позиция — Украина не выполняет взятые на себя обязательства. В предыдущий раз — в 2019 году, если не ошибаюсь, была последняя встреча. И пока Украина не собирается что-то делать, Россия тоже не собирается идти навстречу. То есть это просто пока разговоры о том, что нужно встретиться. Но реально ни той, ни другой стороне не о чем сейчас говорить, на мой взгляд. Нет пока ещё каких-то промежуточных итогов по работе", — считает Бойков.

Кроме того, Украина, похоже, собралась "стоять до конца": недавно Зеленский в интервью заявил, что выступает за пересмотр Минских соглашений. А в российском МИД ранее сообщили: Москва остаётся при мнении, что пересмотра не будет.

Сергей Лавров

"Даже Лавров заявил, что Россия не понимает, почему Запад не оказывает достаточного влияния на Украину, которая не выполняет Минских соглашений, просит о пересмотре. Пересмотр неприемлем для России. Россия строго держится тех договорённостей, которые были достигнуты в феврале 2015 года", — уточняет эксперт.

"Зеленский" и "уступки" — слова-антонимы?

Украине, продолжает эксперт, важно пойти на уступки. То есть провести выборы в ЛНР и ДНР, а также переговоры с представителями непризнанных республик.

"Но Зеленский заявил, что не собирается общаться с террористами. Украина, Киев по-прежнему продолжают не признавать восток Украины как самостоятельный субъект международного права, сами себя загоняют в тупик в этом плане", — рассказывает Бойков.

При этом у Киева есть ещё одна проблема: авторитет Зеленского стремительно падает, а вместе с авторитетом падает и его влияние на ситуацию.

"Он взял модель политики своего предшественника — Петра Порошенко. Хотя на него возлагались большие надежды, что что-то изменится. В 2019 году даже произошёл обмен пленными. Но это, по-моему, единственное, что было сделано в конечном счёте. Дальше всё остановилось", — резюмирует эксперт.

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