Меркель обещает послабления по COVID привившимся и пролечившимся

В Германии получившие вакцину от коронавируса и переболевшие COVID-19 в будущем освободятся от нужды показывать отрицательный тест при посещении общественных мест.

Такое обещание дала немецкий канцлер Ангела Меркель на сайте правительства страны. В частности, это затронет посетителей парикмахерских и магазинов.

Помимо этого, не позднее июня правительство Меркель намерено отменить приоритетную вакцинацию, то есть записаться на приписку можно будет не только по показателям здоровья, возраста и профессии, а чисто по своему желанию.

Сейчас в Германии полностью привиты более 7% населения.

Ранее Немецкая футбольная лига ввела карантинные меры для команд первой и второй Бундеслиг, чтобы завершить турниры без остановок.

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