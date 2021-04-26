В Германии получившие вакцину от коронавируса и переболевшие COVID-19 в будущем освободятся от нужды показывать отрицательный тест при посещении общественных мест.
Такое обещание дала немецкий канцлер Ангела Меркель на сайте правительства страны. В частности, это затронет посетителей парикмахерских и магазинов.
Помимо этого, не позднее июня правительство Меркель намерено отменить приоритетную вакцинацию, то есть записаться на приписку можно будет не только по показателям здоровья, возраста и профессии, а чисто по своему желанию.
Сейчас в Германии полностью привиты более 7% населения.
Ранее Немецкая футбольная лига ввела карантинные меры для команд первой и второй Бундеслиг, чтобы завершить турниры без остановок.
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